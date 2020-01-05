三星宣布无边框QLED 8K电视：仅15毫米厚，配备AI量子处理器

IT之家1月5日消息 三星电子公司周日表示，将在即将到来的CES博览会上推出具有升级后的人工智能（AI）功能的无边框QLED 8K电视。

▲官方图片

这款电视型号为Q950TS，采用Infinity设计理念，达到无边框的设计效果，可利用多达99%的屏幕，提供出色的沉浸感和优雅的设计，三星表示其厚度仅为15毫米，有着完全平坦的背面。

▲此前曝光的图片

三星称，新款QLED 8K电视配备其最新的AI量子处理器，其结合了深度学习功能通过算法和AI将低清晰度视频内容提高到8K质量。

新款QLED 8K还内置了三星的AI ScaleNet技术，将允许仅具有4K带宽的网络上的8K流传输。它将8K信号源压缩为4K分辨率，然后通过网络进行流传输，然后AI处理器将其放大回8K，其开发人员声称这将提供更高质量的图像。另外，电视支持AV1 8K YouTube视频。

三星表示，基于AI的技术还用于增强QLED 8K电视机的音质，其Object Tracking Sound Plus（OTS +）技术能够识别视频内容中的移动物体，并使声音沿着电视的内置扬声器移动，从而提供更加生动的音频体验。

三星表示，其最新的QLED 8K电视机还具有与其他数字设备的更好连接性。该公司表示，通过其Tap View功能，用户可以通过将智能手机触碰电视来将其屏幕镜像到电视。

三星的新款QLED 8K电视还配备了增强的语音识别系统，除了三星自己的智能助手Bixby之外，还可以与Google Assistant和Amazon Alexa互操作。

此外，三星智能电视用户可以免费观看的“TV Plus”电视节目今年将在新闻和电影等各个领域提供超过120个全球频道。

三星表示，计划在其免费的广告支持的智能电视服务TV Plus中提供120个频道，以增强其智能电视内容。