小米有品上架暖脚电暖器：石墨烯发热芯，189元

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IT之家1月5日消息 今天小米有品上架了一款暖脚电暖器，采用了石墨烯发热芯，光脚和穿袜子都能用，售价189元。
据介绍，石墨烯材质发热快，机体释放红外线，可将热量传递到人体皮下较深部位。机器拥有过热断电、倾倒断电功能。温度可以四档调节，一档可光脚上，二档穿袜子上，三档温度更高，四档用于竖放给腿部传热。
暖脚电暖器为170W功率，采用了4小时自动关机保护；踏板的面积为525*330mm，可以放两双脚，踏板材质采用了加强绝缘保护，防止烫伤脚。
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