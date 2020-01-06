比尔·盖茨年终总结：贫富差距扩大，富人增税具有重要意义

在2019年，比尔·盖茨从杰夫·贝佐斯手中夺回了世界首富的头衔。在对亿万富翁阶层及其附属经济体系的强大反对浪潮中，他受到了前所未有的严厉审视。

在年终回顾中，以1100亿美元的净资产结束2019年的盖茨似乎已经把公众对亿万富翁阶层的批评放在心上了。而他的结论是——我们绝对应该对富人征收更高的税。对他来说，这并不是一个新的想法（他过去曾表示过支持增税），但作为年终总结的主题，这一点却值得关注。还有一点值得注意的是，几个月前，盖茨在Twitter上开了个玩笑，说他不想交巨额财富税，结果成了大家嘲笑的对象。这一玩笑被断章取义，导致一些社交媒体上对盖茨的评论越来越多。

盖茨写道：“贫富差距正在不断扩大。美国的收入差距比50年前要大得多。少数人最终收获颇丰，例如我所做的工作获得了不成比例的回报。而许多其他人也和我一样努力工作，但他们却只能勉强度日。”

他提出过一系列广泛的方法来实现对富人增税，他提出了许多想法：提高资本利得税，提高遗产税，取消联邦医疗保险税收收入的上限，填补附带利益漏洞，让精明的投资者少交些税以及向巨额财富征税等。

这些都不是独特的想法，其中许多都是由税收政策专家提出的。它们中的一些也与民主党总统初选中提出的提案惊人地相似。

但不管怎么样，盖茨在我们关于超级富豪及其所作所为的对话中有很大的影响力。因此，让他成为推动增税的杰出亿万富翁之一，并驳斥许多认为增税对富人不公平或阻碍创新的观点，具有重要意义。盖茨指出，当他创办微软时，税收要高得多，但这并没有影响他创办公司的动机。

盖茨写道：“把巨额财富传给子女的王朝制度对任何人都没有好处。如果这么做，下一代人将不会有同样的动力去努力工作，为经济做贡献。”他这番言语是在为更高的遗产税做辩护。而资本利得税和所得税之间的差异表现在“更偏爱财富而不是工作”，因此没有任何充分的理由支持前者。

盖茨又给近年来另一个饱受批评的目标——亿万富翁的慈善事业留下了什么思考呢？

盖茨是最大、最有效的全球卫生和发展捐助者之一。但盖茨发现，美国政府的运作规模远远大于盖茨基金会，即使是世界上最富有的人也无法独自解决美国的社会问题。他写道：“就算我和Melinda把我们基金会的全部捐款都捐给加州，也不够支持该州一年的公立学校经费。”

因此他得出的结论是，像这样的问题必须通过税收政策来解决，而不是仅仅依靠个人捐赠。

尽管如此，盖茨依然认为像他这样的个人捐助者应该在我们的社会中发挥作用。

在慈善事业方面，盖茨是一个非常不同寻常的亿万富翁，这不仅是因为他捐出了多少财富，还因为他花钱的效率。绝大多数亿万富翁的花钱方式都不如盖茨和巴菲特这样家喻户晓的人。值得注意的是，那些捐赠最多的亿万富翁们也总是那些最支持税收改革的人，而税收改革只会让他们承受更多税务负担——在一个对亿万富翁不那么友好的世界里，看看他们如何看待慈善事业的作用是非常有意义的。

就连去年批评慈善事业最激烈的人也认为，私人捐赠是有一席之地的。特别是，慈善事业可以满足政府拒绝承担的需求，例如，运行那些还不能证明纳税人支出合理的实验项目。

这意味着，盖茨的立场实际上与一些最激烈的基金会、财富和慈善批评人士的立场并没有太大不同。

现在，要是其他的亿万富翁也加入他就好了。