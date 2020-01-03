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野心勃勃！微软又画了一个Windows 10新功能大饼

2020/1/3 8:09:24来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月3日消息 对于Windows 10，微软似乎有着宏伟的发展计划，不过目前来看，不少Windows 10新功能及Surface新硬件还是一个在画的大饼。

微软一直在为即将到来的Windows 10功能更新开发一种更简单的方法。作为新方法的一部分，微软将对Windows Insider“快速预览”通道进行重大更改。

展望未来，快速预览将通过RS_PRERELEASE通道获得新的版本，并且该通道中包含的更改将没有发布日期。换句话说，微软将与公众共享最新的想法和新功能，但是某些功能可能不会成为下一个公共发布的重大功能更新的一部分。

另一方面，慢速预览将仅包含将成为下一次公共功能更新的一部分功能。这种方法使微软可以谈论Windows的未来，而不必承诺特定的发布时间表。

预计在未来几周或几个月内，微软将开始测试可能不会在2020年就正式对外上线的新功能和新想法。

Windows 10 20H1和 Windows 10X

此时，Windows 10 20H1是下一个功能更新，据报道已于2019年12月完成RTM。Windows10 20H1当前计划于2020年春季登陆，有传言称微软已开始测试Windows 10 20H2，将于2020年下半年发布。 

在新软件方面，微软正在积极开发适用于Surface Neo和其他双屏PC的Windows 10X系统。Windows 10X系统可能会在2020年中期完成，并可能与Windows 10 20H2正式版一起完成。

Windows 10 20H2系统中包含的更改将成为Windows 10X的一部分，但微软可能不会将其包含在桌面版本中。

目前，微软仅将Windows 10X系统推向双屏PC设备，但微软也正在为传统笔记本电脑准备新的Windows 10操作系统。

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关键词：Windows 10Windows 10X微软

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