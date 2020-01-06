支付宝蚂蚁森林2020首波：你的小树盖上「已种植」的戳

今天是小寒，支付宝蚂蚁森林表示，天寒地冻，蚂蚁森林地块里在给小树做好防护的同时，终于完成了年前最后一波验收盖章，在本世纪20年代的开端，宣布你的小树盖上了「已种植」的戳！

据介绍，2020第一波总计90个地块中22055463棵生长情况符合验收合格标准的小树，被盖上了这种植印章。

△内蒙古赤峰，200000棵樟子松已盖戳！

△内蒙古呼和浩特，1100000棵沙棘已盖戳！

△甘肃酒泉，1500000棵梭梭已盖戳！

△内蒙古鄂尔多斯，5249000棵沙柳已盖戳！

△甘肃武威，1110000棵花棒已盖戳！

△阿拉善，6600000棵梭梭已盖戳！

△科右中旗，2220000棵柠条已盖戳！

△甘肃武威，462463棵梭梭已盖戳！

△科右中旗，714000棵沙棘已盖戳！

△阿拉善左旗，2400000棵花棒已盖戳！

△内蒙古通辽，500000棵樟子松已盖戳！

你可能想问：

为什么我的树种了，但戳又又又又又…没盖上？

1、冬天不是种植季，这波盖章的是秋天种下、刚刚完成第三方验收合格的小树。

2、没盖戳，并不意味着你的小树没有被种下，它可能已经在盖戳的路上了（每个证书被盖戳之前，有着严格的种植、验收、认证程序，这一程序往往会滞后于真正的种植时间）！

再次来学习下

你种下的每一棵树在盖章前，都经历了：

1、专家评审

每年春种前，蚂蚁森林与公益机构一起，邀请国家林草局相关主管部门，和来自各领域的专家参与到即将种植的项目评审中来，种什么树、种在那里，种多少密度、都必须经过林业专家严格的论证。

2、春季种植

每年3-5月是最适合种植的日子，蚂蚁森林的大部分种植发生在这个时候，简称春种。根据地质地貌、水源、当地种植管理基础等因素差异，组织当地的人员，来进行蚂蚁森林春种。线下种植还包括前期勘察设计、水源工程、沙障、种植培训；造林作业和抚育管理，包括围栏架设及维修、病虫鼠害防治、后期补水，等等。

3、种植自查

6月到7月，春种造林结束后，公益机构进行种植面积和数量的自查工作，根据检查情况，提交完成情况和地块位置等信息。

4、林业验收

9月到11月，具备林业验收资质的第三方机构会验收当年的造林成活情况：包括种植数量、面积和成活率等多个专业的指标。

5、科技监测

通过林业第三方验收合格的地块，将同步到高德地图，在有信号的地块，我们还开始安装远程监控设备，来实时观察小苗们的生长情况；

6、盖戳认证

完成上述流程，产品经理就可以给你们的环保证书盖戳「已种植」啦。

7、补植补种

事情还没结束，在第三方验收中，没达标的地块，公益合作伙伴会在当年秋季和第二年春季，继续养护并根据实际情况进行补植，并重复上述流程，直到达到标准。

8、三年后验收

当项目种植满三年，各地林业系统将组织验收造林项目的保存率，保存率达到成林指标即视为造林成功。这片林子将会在在荒漠化地区发挥防风固沙、减少水土流失的生态价值。

9、第三方鉴证

在上述流程中，蚂蚁森林还会邀请全球知名的第三方会计师事务所参与，确保项目真实有效。

除此以外，你的小树要成长到盖章的程度，过程中还有许许多多的护林员，一天又一天严谨落实繁琐的树苗养护流程，帮助你的树成长。