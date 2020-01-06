扫地机的拖地功能到底靠谱吗？我们研究了下

想必多数人购买扫地机器人的初衷，都是想把自己从繁重的地面清洁工作中解放出来，说白了就是不想扫地，再白一点就是懒，我也是，有了扫地机器人之后，回到家地面总是干净的，体验不错。不过扫地机器人也会遇到力有未逮的情况，比如撒到地上的一点快乐水，就不能只靠扫地来清理干净了，这时我们需要扫拖一体的扫地机器人，不仅可以更彻底地清洁地面，也给了我们另一个偷懒的理由。



今天我们仍以石头扫地机器人T6为例，展示一下扫拖一体的扫地机器人是怎么把人惯得越来越懒的。我们平时都是先扫地，再拖地，先清理大一些的固形物，再地毯式查漏补缺，那些细小的漏网之鱼在拖地面前也无处遁形。扫地机器人也遵循了这个逻辑，在机器人前进方向上，拖布排列在刷头正后方，先扫后拖，非常合理。

扫地机器人在拖地时与我们也有不同，机器人可做不到时不时涮一下拖把，所以就需要水箱和拖布来控制湿拖的时长，比如石头扫地人T6，持续湿拖时长可达约60分钟，并且支持一键切换大小两档水量调节。虽然扫地机器人平时看起来慢慢悠悠的，但60分钟的拖地面积还是非常可观的。

不同水量调节可以适应不同的地面情况，难清理一点就大水量，反之小水量。机器人拖地还有一个好处便是渗水均匀，小水量基本可以做到即拖即干，即便人在家里时，也不会太影响在房间中走来走去。

拖地还有个麻烦事，拖完地还要花很长时间清理拖把，费时费力，要么这次拖完地麻烦，要么下次拖地前麻烦；厂商也考虑到这个问题了，石头扫地机器人提供两种拖布可选，一种为使用周期为3-6月的循环使用拖布，拖一次洗一次，一块不到20元，经济实惠；以及为和我一样的懒人朋友提供了一次性拖布，拖完就扔，再也不用洗拖布，拖一次地才一块多，中午可以多躺半小时了。

▲一次性拖布

扫地机器人掌握了扫拖一体的技能，不仅地面清洁更干净了，也让用户更省心了；可一键切换的大小水量配置可以适应不同的地面，同时两种拖布可以满足用户的不同需求。新的一年到了，可循环使用的拖布估计要被长期闲置了，因为使用一次性的拖布实在太方便。

正值年货节，石头扫地机器人T6目前售价2399元，感兴趣的朋友可以考虑一下，新的一年轻轻松松地让家里干干净净。

购买链接：石头扫地机器人T6 | 石头扫地机器人S5