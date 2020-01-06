哈啰出行：全国注册用户已超过3亿，累计申领专利近500项

1月6日消息，哈啰出行近日发布2019年度数据盘点，盘点显示，哈啰累计全国注册用户已超过3亿，哈啰单车和哈啰助力车分别入驻全国360、260多个城市，顺风车业务也在全国300多个城市上线。

从年龄分布结构看，60后和70后占比突破20% ，相比2018年有大幅度的提升；00后用户占比也接近10%，用户分布逐渐从80、90为代表的的“互联网人群”走向全年龄段，共享出行在公共出行领域与其它基础设施融入互补表现明显。

据测算，仅2019年早、晚高峰通勤时段，哈啰两轮出行服务就累计为用户节省超1.3亿小时，近1.5万年。在一、二线城市中，早、晚高峰平均骑行速度最快城市分别为南京（2.06m/s）, 合肥，石家庄，杭州，郑州，兰州，昆明。此外，哈啰顺风车2019年累计为司机分摊超48亿多元的油费成本，并为乘客省下了96亿多元出行费用。通过提供绿色共享的多元出行服务，哈啰出行可累计减少超过280万吨碳排放，相当于种植1.72亿棵梭梭树。

另外，单个用户年度骑行次数最多的达到3202次，相当于每天平均骑行8次。

在专利方面，哈啰数据显示，截至2019年，企业累计专利申请量475项。其中发明专利申请170多项、实用新型专利130多个。2019年9月，哈啰出行首次发布最新迭代升级的智慧系统“哈啰大脑2.0”。基于大数据、人工智能、云计算，对车辆投放智能规划、车辆智能调度、运维人员智能派单等各环节实现全链路运营决策智能化。此外，哈啰出行推出行业首个应用级别的自适应蓝牙电子围栏。

哈啰出行年终数据显示，2019年夜间骑行量占全天比重约19.39% ，同比2018年增长近一倍。在全国城市中，依据骑行热力时段、热力区块、热力路线等大数据分析，成都、杭州、武汉、南京、广州、长沙、合肥、郑州成为全国热力骑行“不夜城”。