惠普发布Elite Dragonfly G2笔记本：支持5G，配英特尔第十代酷睿vPro处理器

IT之家1月6日消息 惠普的Elite Dragonfly是一款出色的出色商务笔记本电脑，在2020年国际消费电子展上，惠普发布了升级版：Elite Dragonfly G2，使用了更好的芯片，提供更多的存储空间以及两个有趣的版本：5G版和内置Tile跟踪器版，后者是笔记本电脑中首次使用。

从外观上看，Dragonfly G2看上去几乎与其前代相同，搭载英特尔的第10代Core vPro处理器，还有新的1TB和2TB存储选项。且在前代支持4G LTE的基础上通过装备高通骁龙X55通讯模组，添加了对5G网络的支持。

惠普为消费者提供了三种屏幕选择：全高清WLED IPS400nits触摸屏；全高清WLED IPS1000nits触摸屏，带HP SureView隐私技术；4K WLED IPS550nits屏幕，具有95%sRGB。

另外，用户可选集成Tile跟踪器的版本，通过整合Tile，用户可以轻松知道笔记本放在那里或者在那里丢失的，可以通过Tile Premium服务在设备遗留时获得主动警报。

像它的前辈一样，Dragonfly G2作为一款商务笔记本，如果是普通客户，要购买它可能会比较棘手，官方尚未公布Dragonfly G2的价格，支持5G和英特尔第十代酷睿vPro处理器的Elite Dragonfly G2将会在今年夏季上市发售。内置Tile和HP Sure View Reflect的HP Elite Dragonfly预计将在2020年2月上市。