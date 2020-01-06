紫光国微总裁马道杰：运营商对5G超级SIM卡非常感兴趣

近日，5G超级SIM卡在广州联通首销上市，5G超级SIM卡是紫光国微推出的一款同时支持SIM功能和存储功能的第五代新型卡产品。据了解，该卡拥有32G、64G、128G容量，未来可拓展至521G甚至1T以上。紫光集团全球执行副总裁、紫光国微总裁马道杰表示，运营商对5G超级SIM卡均表示非常感兴趣。这款创新产品将为产业链各方带来共赢。

经历1G/2G/3G/4G的时代，SIM卡一直以来只是配合手机终端将外观变得越来越小，但并未产生革命性变化，但随着5G时代的到来，随着速率的提高，紫光国微对SIM卡进行了变革，将存储与SIM卡进行结合，开拓了SIM卡产业的新蓝海。紫光国微高级业务总裁、紫光同芯总裁岳超称之为划时代的产品。

全球首推5G超级SIM卡

提到紫光国微可能普通消费者并没有太多感知，但此时的你很有可能在用着紫光国微的产品，比如手机SIM卡芯片、第二代身份证芯片、金融IC卡芯片、交通卡芯片以及三代社保卡芯片等。岳超表示，目前在全球SIM卡市场上，紫光国微份额第二，在中国SIM卡市场，紫光国微份额第一。

对于大家都熟知的SIM，在经历1G/2G/3G/4G的时代之后，SIM卡一直以来只是配合手机终端将外观变得越来越小，但并未产生革命性变化。但随着5G时代的到来，紫光国微希望能够打造出一款划时代的革命性产品，比如将存储与SIM卡进行结合。

紫光国微之所以选择了将存储与SIM卡结合的技术方向，与马道杰的经历不无关系。马道杰曾经是中国电信终端公司总经理，有着运营商的经验，而且还曾加盟联想手机业务，之后来到了紫光集团。

“这个产品诞生的背后是一个综合体系，既要懂手机又要懂运营商需求，还要懂SIM卡，还要懂存储。马总有运营商的经历，知道怎么和运营商的权限痛点结合，同时又任职紫光国微和紫光存储，因此马总刚好处在电信运营、手机终端、SIM卡芯片、存储芯片这些领域叠加的交集当中，推动了5G超级SIM卡这款新型产品的成型。”

除此之外，还有封装技术上的创新，从单个SIM卡加入了存储，采用工业级封装，更重要的是借助了存储卡的高速接口，新标准的高速接口解决了之前传输速率慢的问题。

“可以说这个产品的出现有着天时地利人和。”

紫光国微将这款产品命名为：5G超级SIM卡。岳超介绍，这款SIM卡是第五代SIM卡，开创了私人数据中心：PDC（Private Data Center）理念。除了SIM卡基本功能之外，还拓展出了兼具安全性的大容量存储功能。紫光国微5G超级SIM卡，推出了32G、64G、128G三种容量，相比前一代SIM卡，容量最大增加26万倍，未来更将拓展至512G、1T乃至nT。

马道杰表示，5G超级SIM卡是一个全新的产品，它相比传统SIM卡已经发生了质的变化。“未来我觉得每个人都需要一张超级SIM卡。”

“运营商非常感兴趣”

目前，在广州上市的首批5G超级SIM卡采用了99元32G、199元64G的零售定价，广州联通更是在首销期推出了存话费升级卡的优惠活动，用户存120元话费可领取32G、存240元即可领取64G超级SIM卡。

马道杰表示，5G超级SIM卡相比传统SIM卡有了大容量存储，具备更丰富的功能，用户是更可以感受到它的价值的。

马道杰认为5G超级SIM卡将为运营商带来革命性的改变。“运营商销售超级SIM卡既是手段，又是目的。”对于运营商来说，5G超级SIM卡解决了消费者的刚需，有助于其维系老用户，发展新用户。此外，5G超级SIM卡还可助力运营商开辟全新的运营模式，让通信管道更有价值。

而对于手机厂商来说，5G超级SIM卡可以分摊成本很高的存储，对于用户来说最终拿到的存储是一样的，但成本却下降了，手机厂商可以将精力更多花费在显示器或摄像头等其他功能上。

“5G超级SIM卡解决了用户刚需，用户可以把5G时代海量的数据存储在里面，安全可靠，运营商、手机商、渠道商也能借助5G超级SIM卡获得新的动能，迎来新的机遇。”岳超总结道。

据悉，紫光国微与三大运营商都在推动合作，在广州联通的试点上市正是5G超级SIM卡进入大众生活的一个开端。