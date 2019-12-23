紫光5G“超级”SIM卡外观公布：MicroSD卡外形，大部分高端手机无缘

IT之家12月23日消息 经过多日的预热，紫光在今天下午正式公布了这款5G“超级”SIM卡，采用了MicroSD的外形，注定与苹果和绝大部分高端安卓手机无缘。官方尚未公布其价格，笔者拨打热线电话得知现在只能去广州特定的营业厅办理。

根据官方的说明，要想使用这款超级SIM卡，需要手机有MicroSD插槽，单nano插槽和双nano插槽的手机都是不能用的。另外，还需要手机厂商进行适配，目前适配的多都是（中）低端机型或老款机型。

以下是官方介绍：