内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

马云：知识已不再是力量，创造力创新力才是

2020/1/6 17:03:41来源：新浪科技作者：韩大鹏责编：孤城评论：

1月6日下午消息，马云在今日举行的马云乡村教育发展年会上表示，光会教书不一定是好校长，校长要懂管理、懂财务、懂人心等，且必须要有未来观和全球观。

在马云看来，今天的校长，要让孩子充满好奇和好学，让学生知道不要惧怕未来，要充满想象力。

“一个国家的竞争力，是教育体制的竞争力。一个国家的竞争，是孩子的竞争。工业时代是知识驱动，数据时代是智慧的竞争，是领导力、想象力和担当力的竞争。今天，知识已不再是力量，创造力和创新力才是力量”。

“今天最大的悲剧是，有很多人认为大学毕业就学好了，很多大学生毕业后开始厌恶学习。这是很可悲的”，马云说，很多技能是在幼儿园、小学和初中培养的，这是全世界面临的问题。这也是中国所有校长的使命和担当，让孩子对未来充满好奇心，让孩子敢于挑战和解决问题。

但是，光会教书不一定是好校长。校长要会管理，财务，人心等等。校长必须要有未来观和全球观。校长应该是学校的总设计师，要看到未来二三十年的发展，孩子的成长不在一时，而是一世。

“我们走对的路，未必可以分享，但走错的路可以和年轻人分享，对年轻人一定有帮助。所以，校长如何跨过艰难、如何度过困难，对那些乡村校长一定有用”，马云说，城市教育已很难改变，乡村教育是中国教育最大的改变所在。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：马云知识力量

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    