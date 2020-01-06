马云：知识已不再是力量，创造力创新力才是

1月6日下午消息，马云在今日举行的马云乡村教育发展年会上表示，光会教书不一定是好校长，校长要懂管理、懂财务、懂人心等，且必须要有未来观和全球观。



在马云看来，今天的校长，要让孩子充满好奇和好学，让学生知道不要惧怕未来，要充满想象力。

“一个国家的竞争力，是教育体制的竞争力。一个国家的竞争，是孩子的竞争。工业时代是知识驱动，数据时代是智慧的竞争，是领导力、想象力和担当力的竞争。今天，知识已不再是力量，创造力和创新力才是力量”。

“今天最大的悲剧是，有很多人认为大学毕业就学好了，很多大学生毕业后开始厌恶学习。这是很可悲的”，马云说，很多技能是在幼儿园、小学和初中培养的，这是全世界面临的问题。这也是中国所有校长的使命和担当，让孩子对未来充满好奇心，让孩子敢于挑战和解决问题。

但是，光会教书不一定是好校长。校长要会管理，财务，人心等等。校长必须要有未来观和全球观。校长应该是学校的总设计师，要看到未来二三十年的发展，孩子的成长不在一时，而是一世。

“我们走对的路，未必可以分享，但走错的路可以和年轻人分享，对年轻人一定有帮助。所以，校长如何跨过艰难、如何度过困难，对那些乡村校长一定有用”，马云说，城市教育已很难改变，乡村教育是中国教育最大的改变所在。