阿里高红冰：马云让我们逛淘宝时多看农村的网店

1月5日下午消息，1月4日由阿里研究院举办的“第五届新经济智库大会”在北京举行，阿里巴巴集团副总裁、阿里研究院院长高红冰出席并演讲。在主题演讲《拥抱大美好时代》中，高红冰表示可能是因为每年的双11做的太精彩了，所以把阿里的科技属性或者科技的基因给掩盖了。阿里巴巴不卖货，也不送货，也不做金融的任何的业务，做的是平台的业务。用新的技术创新不断帮助交易、支付，帮助物流、服务，帮助各个合作伙伴实现他们的诉求。

他提到，截至2019年淘宝村突破4000个，2013年仅有20个。马云在内部讲话中表示，你们买淘宝东西的时候，你们可以多花点时间看一看淘宝村的村民卖的商品，看看农村的网店卖的商品，你买他的商品就是在做扶贫，帮助农村人通过消费的方式，帮助他们脱离贫困。

以下为高红冰演讲全文：

各位专家朋友大家下午好！前面一个论坛讨论了数字时代的小美和大好。这部分我们开始要讨论怎么样去评估或者怎么测量数字时代的小美和大好，或者说一个互联网数字化的平台怎么去评估它的商业价值，它的经济价值，它的社会价值。我们大家都会使用财务报表衡量一个企业的商业价值，也会用社会责任价值衡量一个企业的社会责任，但是对于数字时代的来临，能够全面对企业的经济价值作出全面评估，是我们这部分内容要讨论的，我想用阿里巴巴这样一个生态系统的例子，来讨论这样一个话题，可能是再恰当不过。

怎么样去看待阿里巴巴，我觉得很重要一点是，一家企业必须有强大的市场创新和竞争能力，它有能力把这样的竞争和创新的资源不断的通过它的创造，再传递给市场，传递给社会，传递给合作伙伴，甚至传递给竞争对手。但更重要的是在自己不断创新的时候，要帮助其他的小企业让他们有成长的机会，有发展的机会，这就是我们讲的商业上的普惠的价值。但是更重要的是，当一个数字经济的平台服务于消费者的时候，我们必须要保证消费者的利益，必须满足消费者不断增长的、日益增长的消费需求，我觉得从这些角度衡量企业价值的时候，我们可能会得到不一样的思考或者洞见。

怎么看待阿里巴巴？很多人在看阿里巴巴，张穹主任刚才讲到，很多人把阿里巴巴当作一个电商公司，他认为阿里巴巴应该是一个科技公司，我在想，不断的有人说阿里巴巴是一个电子商务公司的时候，可能是因为每年的双11做的太精彩了，所以把阿里的科技属性或者科技的基因给掩盖了，实际上阿里巴巴所有的业务如果放到一张图上来看，就是这样一张图。它不卖货，也不送货，也不做金融的任何的业务，做的是平台的业务。它不送货，但是它建立了一个送货的数据和智慧化的平台帮助物流企业送货。它不卖货，搭建一个平台帮助卖家和买家完成交易的服务，它是用数字化驱动的数字经济体，它用新的技术创新不断帮助交易、支付，帮助物流、服务，帮助各个合作伙伴实现他们的诉求，是用一个平台的体系解决需求和供给之间的矛盾，也就是我们讲到的，借由这样的数字和平台体系解决新的需求的创造和新的供给的连接，造成这样一个匹配，进而来推动整个经济的效率的提升和整个经济社会成本的下降，从而产生更大的经济的价值。

我想这是我们看到阿里巴巴的时候要看到的。但是更重要的一点，我想给大家报告，阿里巴巴可能除了刚才说到的这些要素之外，可能还有更重要一点大家要观察到。如果我们研究它作为一个案例的话，就是在20年前，马云带着18个人在长城脚下立誓做一家公司，产生于中国，但是要影响世界的公司，那时候开始就把让天下没有难做的生意作为了这家企业的使命。当他把这件事当成使命的时候，就产生了今天的讨论，小美和大好的关系，如果做成有影响力的企业，是等他做到了再为小企业服务，还是从创造商业服务模式第一天开始，就立志做普惠的，帮助小企业的商业模式。很多企业做大了，开始做公益，说我有钱了我可以做公益，但是阿里巴巴从第一天开始就把它的商业模式塑造，变成和普惠价值创造完美结合起来，我想这是我们看阿里巴巴的时候所要看到的，它是一个这样的企业，使得我们可以从不同的角度观察它。

第一个观察的角度，我们看阿里云，到今天为止阿里云已经建立了一个云的生态系统，不只是技术或者产品，中国网站40%是受阿里云保护的，如果今天阿里云没有了，我相信这40%的网站都会受到大概每天36亿次网络攻击，今天A股80%企业都在阿里云上，阿里云累计为这些企业节省了超过2000亿人民币IT投资。我们看到强大的数字化基础设施帮助小企业创新，帮助大企业做数字化转型带来的结果。

但是我们还要回去看看它是怎么成功的。大家知道王坚已经成为工程院院士，也是中国第一位民营企业产生的院士，这是很好的标志，这不是王坚有多成功，阿里巴巴多成功，是中国的互联网企业，中国的民营企业可以向社会，向经济宣誓我们今天的创新可以有院士。但是当时做阿里云多难，2009年阿里云成立，立志做一套中国自主研发的云计算操作系统，那时候行业大佬怎么看，觉得云计算早着呢，今天讲云计算无非是把IT系统，新瓶装旧酒，不相信阿里云能做出云计算阿里云研发了三年没有结果，所有人说王坚是骗子的时候，只有一个人不断支持他，就是马云。所以王坚说阿里云成功是工程师拿命换来的，这个成功是不容易的，这个成功就像当年第一个用电的人一样，当时用电很危险，当时用电有很多的风险，人们相信不相信这样的技术变成普惠的技术，大家不知道。正是因为这种相信，这种希望去创造一个数字化的平台，来帮助更多小企业的理念。

这是在山西铁路局一个工人，王坚在后台系统里看到了有这样一个客户，他在2014年专门去看了吴磊，自己一个人到这个地方看这个客户，他就是机务段上一个普通的工人，他发现管理上千公里铁路的时候，发现信息不通，上面命令下面不通，所以他决定做一套机修车间文件牵手系统，但是他不是卖服务器，不是建数据中心，而是用了阿里云，把秦岭大巴山和杭州云计算联系了起来，我们看到当吴磊可以这样做的时候，这就是王坚自己讲到的，当一个人能够用云计算的时候，就相当于他有能力用到一万个工程师的能力，来跟大企业站在同一起跑线上，这是公有云云计算的价值，小微企业不需要重投资，就可以使用今天世界一流的技术和数字基础设施从事数字经济，进行自己的商业创新。这使得他们巨大的迈过了数字经济的门槛，使他们快速进入数字化的轨道，进行自己商业模式创新或者服务的创新。

云计算让我们看到阿里巴巴有这样使命的坚持，使得它走成今天。我们看另外一个例子，我们看出昔日的云栖小镇，现在已经有10万观众参与云栖大会，有两千多名企业家，一千多顶级的科学家参加这些论坛，并且线上参与这个论坛的人数超过40万人，它已经成为世界级的云计算地标的地方。但是在2009年的时候，大概只有几百人参加这样的论坛。我们一年又一年的坚持，一年又一年打造，不断的把这个生态建立起来，从而变成世界的焦点。这是我们看到我们怎么用技术创新，用自己的坚持来完成一个目标，完成一个生态系统的打造。阿里的20年，如果认真总结我们会发现，它就是一个创新，不断创新科技，不但创新商业的20年。

大家看到一个又一个创新不断出现的时候，会发现它背后到底是什么因素导致可以持续的创新，而其他的企业却不能。它能够跨行业无边界进行创新的时候，大家应该还要看到的是它背后有更多的失败。它的失败比成功多得多，比方说我们在2013、2014年看到阿里有一个非常有名的产品叫来往，阿里集团集全集团之力打造来往，甚至马老师都让他家人推广来往，但是来往还是没有取得成功，来往还是失败了。不是说你是万能的，你什么都可以做到，但阿里的可贵之处，我们不停止做创新，我们持续的投入，失败了再来，再失败再来，终于我们产生了另外一个产品叫钉钉。钉钉今天在企业的层面上是一个全世界最先进的数字化的工具平台，世界级的数字化的工作平台，已经有一千万企业和组织机构在使用钉钉，有超过2亿人在使用钉钉，它变成了把一个组织快速变成数字化的工具平台，帮助更多的人加入。

我想，我举这个例子想说，创新不容易，创新是从失败开始的，更多的成功的创新的背后，是更多的五倍、十倍甚至更多的失败。但是你不要因为害怕失败就不创新，而创新更重要一点，你要坚守自己创新的目标，不能为自己的爱好创新，而是要为更多更大的价值的创造创新。

在我们讨论到创新的背后，我想我们进一步来看一看，作为一个数字经济的创新者，我们应该在面对市场快速变化和竞争的态势下，我们应该做一些什么。我们可以看到，全球头部的企业动态竞争的情况，可以看一段小视频。

这段视频最后的数据是2019年第四季度，12月20号最新的数据，这张图大家既熟悉又陌生，既然所有公司市值比10年前20年前发生了非常大的改变，石油公司兴盛一时，金融公司也领先过。

讨论这个话题的时候，可能更重要的有几点结论：第一市场的竞争加剧，动态竞争不断演变，更迭的速度在加快，更迭周期在缩短，原来70年有一个变革，30年一个变革，再往近10年，3年，2年，1年，可能整个底层式的产业或者技术体系，或者像乔治·吉尔德讲的世界体系性的颠覆，可能它的时间不断的被缩短。所以我们要思考我们处在一个什么样的竞争的环境里面，我不知道在2029年，也就是10年以后，这10家公司会在什么地方，新的名单会是什么，会是乔治·吉尔德讲到的密算经济企业吗，我不知道，我们10年以后，再来观察这个结果。

我们看到全球经济的竞争的背后，我们也看看中国的数字经济或者互联网应用的创新。从1999年开始，中国互联网的商业化开始，新浪、搜狐、网易代表中国的互联网，雅虎中国在中国起步以后紧接着消失了，EBAY消失了，8848死掉了，后面出现了很多新的公司，但是新公司里也有很多消亡了，也有很多活下来。我想，我们看到随着BAT兴起，我们都叫BAT，但是今天是什么情况呢，我查了一下，美团的市值778亿美元，京东561亿美元，拼多多475亿美元，市场在发生快速变化，我们看到的不是一个单纯的某一个企业，某一个产品，或者某一个公司的竞争，事实上是一种生态系统竞争，竞争不是企业层面上的，竞争已经进入到生态系统，当亚马逊的云计算有10万个合作伙伴，当你看到微软有7.2万合作伙伴的时候，当你要从事云计算创新的时候，今天你已经遇到不是开发一个产品的挑战，而是你要吸引更多的合作伙伴，一起进行创新的环境。

我们稍微往回看一下，几十年前熊彼特总结颠覆式创新的理论，他讲到有价值但不是价格的竞争，而是新商品，新技术，新供应资源和新组织形式的竞争。这种竞争的打击不是现有的企业的利润边界和产量，而是他们的基础和他们的生命，这就是我们讲到的底盘式的，颠覆式创新。马云也讲到，BAT今天不是多了，而是少了，我们不应该害怕创新企业变成巨头，不要怕它大，而是应该担心这些巨头不再创新。所以衡量市场的竞争程度，看待市场的动态变化，我觉得非常重要的一个体现是，我们要看到是不是在创新，是不是推动这个市场不断的向前发展。

最后，我们讨论一下数字平台和消费者和用户的关系。数字的消费者和数字平台更重要的是帮助消费者，以保护消费者和满足消费者的需求为出发点，我想这也是创新的基本的尺度和标准。脱离了保护消费者，帮助消费者美好生活的创新，我觉得都是不负责任的。举个例子，淘宝平台在过去时间里，产生了一个结果，不断的帮助这些边远农村，让他们产生了淘宝村，2009年开始发现有三个淘宝村，到去年我们已经发现有4310个淘宝村，分布在全国398个县，覆盖了2.5亿人口，这些边远的淘宝村的村民得到了淘宝商品的购买的普惠服务，同时这些网商们把商品卖到了全国，获得了7000亿人民币的销售总额。我把它叫做生产性的零售业，有这样的数字平台的支持，由于有这些淘宝村创业者的不断创新，他们可以把农村一个落后的乡村，进一步通过卖货而让自己富裕起来，把产业带动起来，数字产业价值不仅仅是商业的价值层面上，商业的买货卖货，大企业和小企业不同，而这些商品由一线城市卖，和农村卖，价值也是不一样的，在农村卖可以帮到农村人，帮助农村富裕，帮助农村商业化，帮助农村和城市的连接。

我记得前段时间马云老师在内部给我们讲过一个话，你们买淘宝东西的时候，你们可以多花点时间看一看淘宝村的村民卖的商品，看看农村的网店卖的商品，你买他的商品就是在做扶贫，帮助农村人通过消费的方式，帮助他们脱离贫困。我想这是今天在数字经济时代，数字平台可以给我们带来的，稍微动手做一做，就可以为别人带来一个小小改变的一个行动，一个行为，你不用说，你就可以做，我想在淘宝村已经变成普遍的存在，变成了普遍的行为，这是我们看到的。

另一方面，阿里巴巴更多的创新的背后，还有金融方面的创新，特别讲一个故事是支付宝，我们今天都已经知道移动支付变得满世界都是，扫码支付，刷脸支付已经普及人口的大半，但是大家有没有想一想，当我们第一次开发支付宝的时候，我们所得到的创新结果，我们不是只使用一个技术，也不只是只使用一个工具。2003年做淘宝的时候，中国的信用卡非常不发达，在美国可以用信用卡的信用支持买卖信任的建立，但是在中国当时信用卡用户非常少，大部分是储蓄卡。没有支付宝担保交易的时候，没有人愿意先付款，没有人愿意先发货，我们淘宝的交易无法进行。我们思考的结果是，我们建立第三方支付平台，用第三方支付平台提供担保的交易，来完成这套支付，我想这就是我们今天看到的支付宝，不光是提供了技术和工具，更重要的是提供了第三方的信用的建设，弥补了中国一直以来在市场的信用体系方面的缺失，因为你解决了这个问题，所以你可以在后面获得成功，这就是我们面对的创新，我们要看待的。

同样还有另外一个小故事，2015年我在内部参加一个会议，当时讨论阿里小贷，我们把所有贷款数据拿出来看，我们发现大部分贷款在几万块钱以下，但是少量的贷款在100万、200万甚至300万。内部开会的时候，马云很严肃很严格给当时阿里小贷的总经理，说你们为什么要做100万到300万企业的贷款，总经理当时讲，100万到300万是小企业，这个话说的没错。但是马云紧接着追了一句，你不认为100万以下的贷款，那些小企业更需要这样的金融服务吗，后来内部做了一个规定，超过100万贷款的客户，如果出现在阿里小贷里面，就把这个总经理开除。后来蔡崇信就说，你们看一下账，做这样的贷款如果亏损，你们可以提出来，我们补贴，我们就是要做这样的事，用心用帮助这些小微企业真正获得贷款，这就是当时做这个产品后面发展成网商银行的业务。

举这个例子无非想证明，当我们做这个业务的时候，一开始的时候，我们就是这样思考的，我们帮助弱者，我们帮助小微企业，我们帮助大银行不能提供服务的小微企业。我们去帮助那些零售，金融领域消费者可以便利支付的消费者。所以我们看到网商银行在过去时间累计为小微企业，个体经营户，2200万个小企业提供过服务，累计提供信贷超过4.2万亿人民币，每个小企业贷款的余额不超过2.6万人民币。这都是证据和事实，大家都可以看到，为什么它可以这样做，为什么它可以成功，是它坚持了现有的金融系统不能做到的事情，它要做，同样在农村的市场也是一样的，阿里巴巴要做这些问题，要解决这些问题，这些社会的问题，让这些问题变成用技术，用创新得到解决，得到一个很好的发展。

最后举个例子，报告一下数字平台的价值评估，我们到底怎么看。大家在买淘宝商品的时候，可能在座专家有注意到，在商铺里有一个产品叫公益宝贝，今天拿到手的工牌，我们在淘宝上订的，每一张工牌背后有2分钱捐给公益机构的。当每一个商品被买和卖的时候都会有一些商户设置公益宝贝，来把一分钱，一毛钱或者两毛钱捐给公益机构，这是一家爱心的商家得到的证书，有708.9万笔交易，设置了公益机构，而且捐赠的款项，有57个公益项目获得了捐款，695万受益人获得了资助。右手这张证书是一个消费者通过商家的公益宝贝购买商品的时候，在他自己的账户下留下的公益的证书，也是因为商家的设置，参与了这个过程。这是一个公益的行为，但是跟商业的活动完美的结合在一起。

为什么这么设置，而别的企业可能并不这样做，这是我们的初心。阿里巴巴的初心，我们能不能用公益的行为，数字化的平台提供的公益行为，让这个生态系统，让商业的系统具有正能量，具有正面的价值和行为，你不要小看这一个行动，如果你重复做，你就可以变成更好的人。当你每一笔购买，你都知道会捐给一些有需要人的时候，哪怕是一分钱，也在修正你的善面，帮助你的善行，不以善小而不为，我们发现当我们这样做的时候，公益变得更加容易，数字化平台提供了一个服务，使得更多的人零门槛加入公益，全方位加入公益，今天已经有252万商家设置公益平台，参与公益，在2019年捐赠4.41亿人民币，捐款笔次达到95亿笔，差不多是双11交易数字的9倍，捐款平均额度不到5分钱，4.76亿消费者参与了捐赠的活动，我们搭建了一套公益平台的服务体系，这套体系是由公益机构，商家和消费者共同组成的。当商家设置公益项目的时候，有评估委员会对这些项目进行评估，每个项目的实施全部数字化、透明化，每笔捐赠钱用到哪去，商家和消费者可以从数字平台查到使用的地方。当你可以建立一套全平台，社会化的透明的公益宝贝的激励系统的时候，一个正能量，一个正的行为，就会不断的发生，不断的延续，不断的演化，而变成生态化的公益，变成商业和公益的完美组合，这是我们在实践中已经在做的一些工作。

我已经讲了很多，时间也快到了，我希望在最后一点时间里用两张照片结束我的演讲。这两个人大家都了解，库兹涅茨，是GDP发明人，1934年提出GDP的概念，在联合国大会上确定为各个国家的经济指标，布林约尔松创造非GDP的方法，发现数字经济出来以后，他建立一套工具和方法，测量非GDP的价值，叫GDP—B，他测量了Facebook的系统，拿这个体系为美国的经济贡献了0.05%到0.11%经济的增长，量化了出来，这是一个非常好的视角，用来讨论我们今天的话题。我们今天不计较GDP—B是不是足够科学，能够测量所有的东西，但是我希望或者我相信，我们能够在未来，在研究一个数字平台，经济和社会价值的评估和测量方面，我们能够引入创新力，引入消费者的视角，引入平台治理的创新，引入可持续，引入环保，引入更多的创造创新的指标，来衡量这些非经济、非商业的价值。

我想未来应该是在小美和大好之间，我们应该看重的不是那个小和大，我们应该看到小美的美，小企业怎么优美的可以有一个更好的数字化的营商环境，让他们更好的创新和成长。我们应该看到好，不是一个强大的公司，而是一个好的公司，阿里巴巴致力于做好的公司，就是要做对别人有帮助的公司，这是它的理念释然，也是我们今天讨论这个话题，小美和大好，我们所希望得到的一些思考。我报告的最后，希望我们一起研究个问题，让中国的数字经济变得更加创新，更加美好，谢谢各位。