2399元起，坚果Pro 3手机立减500元，享24期免息

IT之家1月6日消息 据坚果手机官方消息，目前坚果手机开启了“新年好礼”活动，其中坚果Pro 3 8+128黑色版优惠500元，到手价2399元；8+256黑色和白色版同样优惠500元，到手价2699元，天猫商城坚果手机旗舰店享最高24期免息。

此外，全新内存版本8GB+256GB松绿色坚果Pro 3于1月8日正式开售；12GB+256GB松绿色坚果Pro 3限时直降200元，售价3399元。全平台6期分期免息。值得一提的是，1.1日到10日期间，坚果Pro 3 8+256绿色、12+256绿色版本全渠道更换为“新年活力绿套装”，除了手机本体之外，还有薄荷绿配色的颈挂式蓝牙耳机（官网渠道），京东、天猫等第三方平台为手机+蓝牙音箱（青色）+移动电源。

据了解，坚果Pro 3手机的尺寸为156.66×74.38×7.8mm，重量为185g，拥有白、黑、绿三种配色。设计方面，延续了以往硬朗方正的设计风格，采用全新摄像头设计。屏幕方面，坚果Pro 3采用6.39英寸AMOLED屏幕，分辨率为2340×1080，屏幕比例为19.5:9。

摄像方面，坚果Pro 3搭载2000万像素高清前摄，采用三星3T1传感器，拥有1.8μm四合一大像素与f/2.0大光圈；坚果Pro 3后置四摄，为4800万索尼主摄+1300万123°超广角摄像头+800万长焦镜头+500万超微距镜头组合。

硬件方面，坚果Pro 3手机搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备最新一代屏下指纹，最高支持12GB内存与256GB UFS3.0存储。

其他方面，Smartisan OS 7.0同时处理多任务的效果，最多可以实现4个应用切换。具有大爆炸BigBang 3.0功能，支持提取声音内容，新增“炸录屏”功能。还具有闪念胶囊ldea Pills 2.0、听觉无障碍、游戏模式、Smartisan TNT等特点和功能。