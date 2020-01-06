AMD包揽亚马逊最畅销CPU top10，京东前十英特尔占八

IT之家1月6日消息 根据外媒WCCFTECH的报道，目前在亚马逊平台最畅销CPU top 10中，AMD已经全部包揽，最畅销的是R5 2600。出于好奇心，小编孤城查看了一下京东的CPU排行榜中，top 10中英特尔占了8个，第一名为i5-9400F。

亚马逊最畅销CPU Top 10：

AMD RYzen 5 2600 AMD Ryzen 7 2700X AMD Ryzen 9 3950X AMD Ryzen 5 1600 AMD Ryzen 7 2700 AMD Ryzen 9 3900X AMD Ryzen 5 2600X AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600X AMD Ryzen 7 3700X

京东CPU top 10：

英特尔 i5-9400F AMD R5 3600X 英特尔 i3 8100

英特尔i9-9900KS 英特尔i5-9400F板U 英特尔i9-10900X AMD R5 1400 英特尔i3-9100F 英特尔i3-8100板U 英特尔i7-9700板U

京东的“热卖”排名依据销量和销售额计算，昂贵的i9-10900X和i9-9900KS分别第四和第六名，排名第一的i5-9400F在意料之中，众多的主流品牌机也在搭载这款处理器。

如果两份榜单的数据都是真实的话，国内外对于两家CPU的看法分歧还是很大的。

