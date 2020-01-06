内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

AMD包揽亚马逊最畅销CPU top10，京东前十英特尔占八

2020/1/6 22:34:43来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月6日消息 根据外媒WCCFTECH的报道，目前在亚马逊平台最畅销CPU top 10中，AMD已经全部包揽，最畅销的是R5 2600。出于好奇心，小编孤城查看了一下京东的CPU排行榜中，top 10中英特尔占了8个，第一名为i5-9400F。

亚马逊最畅销CPU Top 10：

  1. AMD RYzen 5 2600

  2. AMD Ryzen 7 2700X

  3. AMD Ryzen 9 3950X

  4. AMD Ryzen 5 1600

  5. AMD Ryzen 7 2700

  6. AMD Ryzen 9 3900X

  7. AMD Ryzen 5 2600X

  8. AMD Ryzen 5 3600

  9. AMD Ryzen 5 3600X

  10. AMD Ryzen 7 3700X

京东CPU top 10：

  1. 英特尔 i5-9400F

  2. AMD R5 3600X

  3. 英特尔 i3 8100

  4. 英特尔i9-9900KS

  5. 英特尔i5-9400F板U

  6. 英特尔i9-10900X

  7. AMD R5 1400

  8. 英特尔i3-9100F

  9. 英特尔i3-8100板U

  10. 英特尔i7-9700板U

京东的“热卖”排名依据销量和销售额计算，昂贵的i9-10900X和i9-9900KS分别第四和第六名，排名第一的i5-9400F在意料之中，众多的主流品牌机也在搭载这款处理器。

如果两份榜单的数据都是真实的话，国内外对于两家CPU的看法分歧还是很大的。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：英特尔AMD处理器

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    