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高通推出自动驾驶计算系统：拟于2023年上路

2020/1/7 6:41:29来源：新浪科技作者：唐风责编：懒猫评论：

北京时间1月7日早间消息，高通公司周一宣布推出一个用于自动驾驶汽车的计算系统，旨在处理从车道控制到全自动驾驶的一切功能，目标是在2023年上路。

这个系统名为Snapgon Ride，标志着高通首次推出一个完整系统来为自动驾驶汽车提供支持。高通以其身为全球最大的手机芯片供应商而闻名，十多年以来一直都是主要的汽车供应商之一，但主要是生产让汽车接入互联网的调制解调器芯片，以及为车内屏幕提供支持的信息娱乐系统芯片。多年以来，高通一直都在低调开发自动驾驶技术，而英特尔和英伟达等竞争对手则已斥资数十亿美元收购相关技术。

高通汽车业务高级副总裁兼总经理帕特里克·利特尔（Patrick Little）表示，该公司正在利用其在手机芯片业务中积累的专业知识，开发耗电少、发热低的强大芯片。高通新开发的这个系统一只手就能握住，不需要风扇或液体冷却系统来防止电脑过热。低功耗对电动汽车来说是很重要的，因为在电动汽车中，计算机必须与驱动系统争夺电池能量。

“很多电动汽车的尾部都有一台超级计算机，外形像是孩子玩的游戏机。”利特尔在接受采访时说道。“现在想象一下将其放在一辆电动汽车的后备箱里，你的‘里程焦虑’马上就会翻上一番。“

高通还将这个系统分解成硬件部分和软件部分，可以根据汽车制造商的不同需求进行放大或缩小。较小版本的计算机可以用于简单任务，如车道控制或并联以实现完全自动驾驶等。利特尔称，高通已经在公司总部所在地圣地亚哥（San Diego）使用测试车开发了自己的一套自动驾驶软件算法，供汽车制造商选用。

“如果他们带着自己的、甚至是别人的软件堆栈来找我们，我们会很高兴地说愿意帮助”其适应高通的硬件，他说道。

另外，高通和通用汽车周一表示，通用汽车已经将其与这家芯片供应商的现有合作伙伴关系扩大到“高性能计算平台”。高通之前为通用汽车的仪表盘电子产品、位置跟踪和驾驶员辅助系统提供芯片。

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关键词：CES2020高通

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