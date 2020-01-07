AMD 推出R7 4800H：8核16线程，游戏性能超 i7-9700K

IT之家1月7日消息 在AMD的CES发布会上，苏姿丰还推出了全新的R7 4800H移动标压处理器，8核16线程，号称性能达到桌面级。

参数方面，R7 4800H为8核16线程，主频为2.9GHz，加速频率至4.2GHz，TDP为45W，同样采用了7nm工艺的Zen 2架构。

游戏性能方面，AMD R7 4800H的3DMark Firestrike CPU跑分超过了i7-9750H 39%，甚至还超过了95W的i7-9700K。