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AMD 推出R7 4800H：8核16线程，游戏性能超 i7-9700K

2020/1/7 7:01:39来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月7日消息 在AMD的CES发布会上，苏姿丰还推出了全新的R7 4800H移动标压处理器，8核16线程，号称性能达到桌面级。

参数方面，R7 4800H为8核16线程，主频为2.9GHz，加速频率至4.2GHz，TDP为45W，同样采用了7nm工艺的Zen 2架构。

游戏性能方面，AMD R7 4800H的3DMark Firestrike CPU跑分超过了i7-9750H 39%，甚至还超过了95W的i7-9700K。

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关键词：CES2020AMD

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