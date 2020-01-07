从联想新折叠PC再看微软Windows 10 X

IT之家1月7日消息 Windows 10 X是微软Windows操作系统的“全新形态”，这款操作系统将于2020年面向消费者推出。微软Windows10 X适用于双屏以及多屏设备，微软Surface Neo将是最初是少数支持该操作系统的PC之一。虽然微软在视频中展示过Windows 10 X，但目前许多相关的细节仍然未知。

联想在CES 2020上正式发布了一款新的可折叠双屏设备，称为“ThinkPad X1 Fold”。联想表示，搭载Windows 10 Pro的ThinkPad X1 Fold将于2020年中期推出，而Windows 10 X版本将于今年晚些时候推出。从联想目前公布的相关信息来看，可以预见的是未来Windows 10 X设备在展开时也将采用在桌面底部中央显示“开始”菜单或启动器的设计。

除了重新设计的“开始”菜单外，Windows 10 X预计还将加入优化的任务栏设计以及全新的通知中心，用户可以在其中快速启用或禁用Wi-Fi，蓝牙或蜂窝数据。

此外，有消息称微软Windows 10 X中还将加入优化的文件资源管理器，新的锁屏体验，对Windows Update的重大改进以及对传统桌面应用程序的支持。