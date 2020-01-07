CES 2020：联想发布ThinkPad X1 Fold，没小红点，“弯”了

据国外媒体报道，在CES 2020上，联想正式发布其首款可折叠个人电脑ThinkPad X1 Fold，将于今年年中正式上市，售价为2499美元。

据悉，这款可折叠个人电脑搭载了13.3英寸的4:3 OLED显示屏，分辨率为2048*1536。整个电脑有着皮质外壳，内部边框上增加了一个兼容Windows Hello的摄像头。



ThinkPad X1 Fold运行Windows 10 Pro，用户可以在单一全屏视图或双屏模式之间切换。在竖屏模式下，用户可以选择将整个屏幕折成一个角度，在屏幕下半部分打开虚拟键盘，像在传统笔记本上一样打字。X1还配有一个蓝牙键盘，可以磁性吸附到显示器的下半部分。另一个好处是，当屏幕折叠起来时，键盘会填补两部分屏幕折叠后留下的间隙。而在横屏状态下，ThinkPad X1 Fold的屏幕会展开到最大尺寸，用户可以使用无线键盘，获得与笔记本电脑差不多的体验。联想表示，ThinkPad X1 Fold运行在一个采用“混合技术”的英特尔新平台上，并指出设备续航时间为11小时。

图示：ThinkPad Plus笔记本电脑

与此同时，联想还发布了ThinkPad Plus笔记本电脑。这款13.3英寸笔记本电脑的最大特点是配置了一块10.8英寸的外屏。当笔记本合上后，这款电子墨水外屏仍然可以继续运行。据悉，这款电脑最高搭载英特尔酷睿i7处理器，最多支持16GB DDR4内存，起售价1199美元，计划于今年3月份开始发售。