美国IT高管被微软Word抓住欺诈罪“把柄”：可能被判刑20年

IT之家1月7日消息 Hicham Kabbaj是美国纽约领先在线营销公司Rakuten Marketing的高级IT执行官。他负责IT技术运营和工程。

为了快速赚钱，Hicham Kabbaj创建了一家名为Interactive Systems的空壳公司。后来，他向Rakuten Marketing收取了各种硬件和软件的费用，包括防火墙布置和16台服务器。

由于他是Rakuten Marketing的IT执行官，负责批准此类账单，因此他批准了自己公司的发票。他甚至让在线营销公司Rakuten Marketing每月为自己的Interactive Systems支付聘用费用！

在过去的四年中，他一次又一次地犯下了同样的欺诈行为，从而赚了600万美元。他提出了约52张发票。为了掩盖自己的欺诈行为，他没有在大多数发票中提及硬件的序列号。在某些发票中，他提到了已属于Rakuten Marketing的硬件序列号。

在调查过程中，调查人员发现Interactive Systems的四张发票是用微软Word编写的，而Word文件元数据显示它是使用Kabbaj本人的Word副本创建的。

Kabbaj现在承认自己的罪行，并同意归还全部600万美元。此外，他可能最终将在监狱服刑20年。