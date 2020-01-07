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CES 2020：热闹了！索尼发布“VISION-S”的首辆原型车

2020/1/7 12:04:57来源：网易科技作者：定西责编：懒猫评论：

1月7日消息，在美国内华达州拉斯维加斯举办的2020年国际消费电子展（CES 2020）上，索尼首次对外发布智能汽车产品“VISION-S”的首辆原型车。

据了解，索尼提出了“安全茧”（Safety Cocoon）的概念，意为在各种驾驶状况下，通过360度检测车辆四周，帮助预先规避风险，为安全驾驶提供支持。

具体来说，该技术搭载CMOS图像传感器，可实现高感度、高清晰度、高动态范围、同时抑制LED闪烁*3，即使在过去难以探测的环境下，也能对物体实现准确识别；具备固态LiDAR（激光雷达）技术，可通过高精度测距精确抓取真实空间的3D图像；还有多传感器融合技术具备融合不同性能传感器的能力，即使在大雾、背光和夜间驾驶等严苛的驾驶环境下，也可实现早期精准识别；此外，还有飞行时间（ToF）舱内传感解决方案，利用测距技术来检测和识别车内的人和物体，获取的相关信息可通过手势控制等直观方式优化信息娱乐系统，从而提高车内的安全性和舒适度。

索尼方面表示，索尼在移动出行领域正推进“VISION-S”项目，即追求安全、可靠、舒适和娱乐性的出行体验，该原型车融合了索尼的成像和传感技术，以及使用索尼的AI、电信和云技术管理的车载软件，以不断更新和优化其功能。

索尼公司总裁兼CEO吉田宪一郎表示：“毫不夸张地说，智能手机已经成为过去十年的大趋势，我相信下一个大趋势将是移动出行。”他在演讲最后强调：“除了努力为社会做出贡献外，索尼将继续作为一家拥有坚实技术基础的创意娱乐公司不断向前发展。”

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关键词：CES 2020索尼

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