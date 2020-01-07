马云“重回课堂”：要让孩子拥有“四商三观三力”

1月7日下午消息，作为2019马云乡村教师颁奖系列活动的一部分，马云和乡村教师、校长一起“重回课堂”。马云称，“如果教育能够让八九十岁的老人依然像孩子一样，对未来充满好奇，对未知充满好奇，对追求知识、对追求解决问题的方法充满好奇，这就是真正教育的意义”。

马云在前一天的校长领导力论坛上呼吁“帮帮校长”，在课堂上再一次强调了校长对于乡村教育改革的重要性。“校长就是教育。校长没想法没规划，老师就看不到希望，老师看不到希望，学生就很难有未来。优秀的校长一定能够影响学校的未来，优秀的校长考虑的应该是机制，是资源配置，是如何能够激发老师们成为更好的老师。”

如今，教育已经发生了天翻地覆的变化，现在的孩子在新的环境下也已经发生了天翻地覆的变化。马云和大家分享了一个心得——尊幼爱老：“我们有尊老爱幼的文化，但现在我更喜欢说‘尊幼爱老’对老年人要爱护，对年轻人、对孩子要尊重。孩子们的想象力、提出的问题，有时候真的不一样。”

所以，马云认为教育的本质不是让孩子听话，而是让孩子懂事。“听话和懂事是完全两个概念，我们希望每个人要有独特的思考。”

“孩子们要有爱商、情商、智商，碰到挫折的时候，还要有逆商。此外，孩子一定要有全球观、全局观和未来观，还要有‘三力’，心力、脑力、体力。”马云向乡村教师、校长分享道。

让乡村的孩子们成为更好的自己，这是马云和同行们希望实现的目标。“今天的知识不一定是力量，而掌握通向知识的方向是一种力量，创造力是力量、创新力是力量、想象力是力量。”马云也再一次呼吁教育资源前置，把更多教育资源放在幼儿园、托儿所、小学、初中和高中。

“我相信这些在农村的孩子更有机会。”马云在“班会“的最后鼓励乡村教师和校长，“你要做下去，你要爱它。爱它，你一定能找到方向”。