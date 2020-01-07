马云以胡彦斌为例谈成功拼爹论：唱得好的不是嗓子好，人家是有真本事

IT之家1月7日消息 在今日于三亚举行的“重回课堂”活动上，马云现场借着胡彦斌、杨坤的例子对网上一些成功“拼爹论”的观点作出回应。

马云首先称赞了胡彦斌的音乐并表示自己原本以为胡彦斌只是嗓门好，卡拉OK里练出来的，还有人说杨坤之前还动过手术，自己也想着做个手术来“修复”一下。对于网上一些有关成功靠拼爹的观点，马云表示“别人说马云、马化腾、丁磊成功，不就是他爸厉害吗，不就是有钱吗，不就是他们碰上了一个大投资者吗？我们总认为别人歌唱得好就是嗓子好，但没想到人家真有本事”。

除了回应网上对于自己成功“靠拼爹”等错误观点，马云还发表了自己对中国教育发表看法。马云说，当年他若考进清华北大，今天可能彻底“废了”，教育重要的是让学生找到信心和兴趣。

马云表示，自己上个月他去了趟巴黎参加某评选，“中国学生的语文、数学和科学，都是世界第一，但是社交能力不足，学生的幸福感特别低，这是个问题。教育好坏不应该看分数，应该看学习的兴趣有多大，快乐有多少”。

他说，教育的成功，决不能看多少学生进了清华、北大。他更是直言：“如果我当年进了北大清华，今天可能彻底废了。在杭州师范大学，我活得很快乐，让我找到了信心”，所以，衡量老师好与坏，不应是多少孩子进了名牌大学。