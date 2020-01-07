内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>笔记本

华硕ROG 幻14 官方图赏：A面潘多拉光显矩阵，1000多个LED灯

2020/1/7 14:49:34来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月7日消息 今天，AMD在发布会上宣布华硕ROG G14笔记本将会首发锐龙4000 H系列处理器。现在，华硕也在国内公布了这款产品，名为华硕ROG 幻14 ，这款笔记本A面采用了潘多拉光显矩阵，搭载了1000多个mini LED灯。

据介绍，ROG幻14选用了专业抛光镁铝合金机身，采用了CNC 铣削工艺，在背盖中加入6536 个精确穿孔，搭配内部1215 个白色mini LED来提供的显示功能能够提供256级亮度控制。用户通过潘多拉光显矩阵可以展示动画 GIF 和其他图形，或者显示文本消息。此外，潘多拉光显矩阵还能与音乐和其他音频进行同步，从而显示独具特色的图形。据ROG表示，将在2020年第一季度末为潘多拉光显矩阵添加其他功能，包括显示系统通知以及显示日期、时间和电池电量等信息。

ROG幻14普通版机身厚约17.9mm，重约1.6kg，搭载全新一代AMD Ryzen4000系列移动处理器（具备 8 核心和 16 线程），搭配双通道快速DDR4-3200内存，容量高达32GB，同时内置容量高达1TB的NVMe固态硬盘。显卡部分，ROG幻14最高可搭载GeForce RTX 2060显卡，通过ROG Boost技术在65W时将GPU工作频率提升至1298MHz。 

这款笔记本可选 120Hz的全高清显示屏或者分辨率更高的2K QHD显示屏。同时，这两款显示屏均支持adaptive sync技术。两种显示屏均经过出厂校准并且通过Pantone认证 均采用了广视角IPS 面板，色域高达 100% sRGB。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：CES2020华硕笔记本

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    