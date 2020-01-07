【IT之家开箱】华为MateBook D 14酷睿版开箱图赏：无界全面屏的轻薄便携本

早在去年11月底，华为在上海正式发布了新品华为MateBook D 14系列笔记本，其延续了MateBook D系列一直主打年轻、时尚风格，并且具备超窄的屏幕边框、高性能和长续航、一碰传“多屏协同”等等功能亮点。

在华为MateBook D 14锐龙版陆续开卖之后，现在华为MateBook D 14十代酷睿版也正式和消费者们见面了。IT之家已经拿到了这款产品，现在为大家带来热乎的开箱图赏。

华为MateBook D 14在A面、C面和D面均采用了触感一致的金属材质加工外壳设计，磨砂手感更细腻一些，同时也不容易留下指纹。

华为MateBook D 14在设计上支持约180度开合，这意味着用户的应用场景将更广泛，用户可以更好地与好友分享信息，提供了一个更加开放式的交流氛围。

华为MateBook D 14的全面屏设计是一大亮点，上左右三边边框极窄，在有限的尺寸内塞进了更大的屏幕，官方称华为MateBook D 14的屏占比达到了84%，在屏幕参数方面，包括1080P FHD IPS防眩光屏、178°宽广可视角度、16:9的屏幕尺寸，值得一提的是，这块屏幕还通过了德国莱茵低蓝光认证。

华为MateBook D 14的整机厚度到15.9mm，整机尺寸为322.5mm x214.8mm x15.9mm，在众多14英寸笔记本中，这组数据还是非常出色的，更轻薄的机身意味着更加便携，更适合消费者的日常携带出行。

在配置方面，搭载最新第十代英特尔酷睿处理器（i7-10510U / i5-10210U），IT之家拿到的是i7-10510U顶配版本，其最高搭载16GB DDR4内存，配备NVIDIA GeForce MX250独立显卡，拥有2GB GDDR5高速独立显存，全系搭载PCIe SSD高速固态硬盘，采用56Wh（额定值）大容量电池，全系采用65W可分离双头USB-C充电器，外形小巧易携带还可给USB-C口的其他电子设备，更支持部分华为手机超级快充。

在散热方面，MateBook D 14承袭了华为PC鲨鱼鳍2.0静音风扇，并在原有基础上进行了新升级。在扇叶设计上，采用最新S型叶形设计，根据风流出的风向进行定向设计，以达到整机系统化散热。

更多图赏：

电源指纹二合一设计▲

华为MateBook D 14的摄像头就被影藏在键盘的功能键区域，如果使用时，只需要按下摄像头即可从机身弹出。

支持华为一碰传“多屏协同”功能多屏协同▲

接口方面，华为MateBook D 14提供了1个USB-C接口，1个USB3.0接口，1个USB2.0接口，1个HDMI接口，1个3.5mm耳机口，可满足数据传输、鼠标连接、设备充电等多场景同时使用的需求。