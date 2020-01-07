【IT之家评测室】120Hz刷新率的越级体验，realme X50首发评测

realme这个品牌自诞生之初，就喊出了敢越级的口号。那这次的新品realme X50选择在年初发布，目的应该是想抢滩占领5G时代的第一片领土。从前期的宣传预热来看，骁龙765 + 90Hz + 5G双模，是realme X50强调的敢越级，而这样的硬件配置，或许也会成为2020年中高端次旗舰手机的标配。IT之家已经第一时间拿到了这款机器，接下来就跟着水水一起看看realme X50的表现究竟如何吧。

第一部分：外观与功能

realme X50这次的包装依旧采用了亮黄配色，但机器却是类似孔雀蓝的颜色。拿上手的分量还不轻，上秤一看200多克没跑。不过由于是玻璃机身，手机整体摸上去比较圆润，在握持手感上也会对重量有一定的缓解。

那在刚刚过去的2019年，3D曲面玻璃工艺已经被各路厂商玩得轻车熟路，realme X50的背部也采用了这种设计，在光线下转动手机同样有流光溢彩的光带。

稍稍有些区别的是，它的3D玻璃机身并不是直接延伸至玻璃，而是单独将中框做成了哑光磨砂的材质，上下边框则采用了凹形设计。

手机背部的设计语言十分常见，顶部靠左的竖排四摄镜头微微凸起，最上面的那颗镜头边缘保持了realme特有的小黄圈点缀。右侧是一句AI阵列相机的提示词和补光灯。

左下角还有一个竖排的亮面realme logo。个人认为，这确实是2019年比较经典的设计语言之一。

不过来到正面，点亮屏幕就会发现在尝试过真全面屏和水滴屏之后，realme也逃不过挖孔屏的设计，而且还是双挖孔。其实挖孔没啥问题，毕竟审美这种东西见仁见智，但仔细观察就会发现，挖孔部分的四周出现了一些亮度不均匀的情况，也就是俗称的黑色溢出。为什么会这样呢？原来它的电源键自带指纹识别功能，那这块屏幕八成是LCD材质了。

然后水水又打开手机的显示设置，发现并没有DC调光的选项，实锤了。不过，这块6.57英寸的LCD屏幕却有着高达120Hz的刷新率，而且可以在设置中选择以120Hz或60Hz刷新率进行显示，这个有点意思呀，毕竟手机产品的LCD屏用高刷新率不多见啊。当然，LCD的好处是相对比较护眼，色彩上相对来说也没有那么鲜艳。realme X50这块屏幕在亮度上的表现比较一般，50%亮度下感觉有些偏暗，色温也比较偏红。

既然是LCD屏幕，那屏占比自然是比不上AMOLED了，顶部和两侧的边框几乎做到了等宽，但底部的黑边是比较粗的，官方宣称其采用了第五代康宁大猩猩玻璃，屏占比达到90.48%。好在有120Hz的刷新率加持，刷起IT之家来非常流畅。

另外，在显示内容的细腻程度上，2400×1080的分辨率日常使用不会有明显的颗粒感，而且系统中提供了护眼模式和暗色模式，特别是暗色模式还允许多数适配的第三方App也调用深色背景。而OSIE超清视效也能通过动态调节的方式，增强视频的对比度和饱和度，这对LCD屏幕来说尤为重要。

屏幕顶部的两枚前置镜头孔径为4.88mm，并配备了前置超广角。其中有一枚1600W像素的索尼IMX471广角镜头，79.3°的视角、f/2.0的光圈。另一枚则是800W像素的超广角镜头，拥有105°的视角。并且这两枚镜头支持UIS视频超级防抖，人像超级夜景模式，AI人像美颜以及人像视频虚化功能。

屏幕顶部的正中是一个隐藏式设计的听筒，而手机底部还有一个超线性扬声器，支持杜比全景声和Hi-Res Audio高清音频认证。此外，由于realme X50搭载的高通骁龙765G芯片的X52基带支持5G双模，即兼备SA独立组网和NSA非独立组网技术，所以包括n1、n41、n78、n79在内的国内主流5G网络频段都全面覆盖。Sim卡也支持双卡双待，主副卡均可以使用5G数据连接。realme X50还拥有Smart 5G技术，能够智能感知周围信号环境，在4G和5G之间自动“无感”切换，确保用户时刻保持流畅的数据连接体验。

那既然用上了骁龙765G游戏芯片，游戏空间自然也少不了。realme X50内置的游戏空间目前在界面上已经比较的成熟，不仅主页有专属的游戏封面，剩余电量和网络延迟等信息，也可以针对每个游戏单独设置或查看诸如自定义封面、截图与封面、使用时长等功能。

在进入游戏之后，会自动启用网络加速和屏蔽通知，并且全屏游戏时通过画面顶部的两角调出游戏助手，也能直观的看到各种游戏信息，或者快捷开启小窗应用、录屏截图等功能。

第二部分：拍照与影像

realme X50这次采用的是鹰眼变焦四摄，包含了6400万主摄 + 1200万像素2倍长焦镜头 + 119°超广角镜头 + 4cm超级微距镜头的相机矩阵组合。其中主摄采用的是1/1.7英寸的三星GW1传感器，f/1.8大光圈，6400万像素6P镜组，等效焦段26mm，通过QuadBayer像素四合一技术，单像素可达到1.6μm。支持超级夜景3.0和脚架模式。

长焦镜头为f/2.5光圈，等效焦段54mm，可实现2倍无损光学变焦，5倍混合光学变焦以及最大20倍的混合变焦。超广角镜头拥有f/2.3光圈和119°超广角，单像素可达到1.12μm。

微距镜头则是f/2.4光圈、1.75μm的像素面积，最近对焦距离4cm。

视频录制方面，realme X50支持录制4K/30帧和1080P/60帧的视频，前后摄像头均支持EIS视频防抖，同时还支持带有景深的实时虚化视频、119°超广角视频，超级视频防抖功能等等。那这组四摄的表现究竟如何，我们来看下由IT之家拍摄的样张吧。

由于最近青岛一直是阴雨天气，所以日间样张都是在阴天或雨天的情况下进行拍摄。雨中的青岛，realme X50拍出了真实的萧索和凋零。天空部分的色彩非常准确，路边枯树的枝杈条理清晰，分得清楚。带灯的路牌倒映在路面的绿光非常还原，而远处的建筑细节也锐利丰富。唯一不足的就是整体的亮度偏低，暗部的颜色太深，路牌上高光的文字轮廓也不够清晰，有些光晕溢出造成的发虚。

当身处明暗反差较大的高架桥附近，realme X50会自动开启HDR效果，优先保证暗部的亮度和细节，此时天空部分的亮度明显提升。realme X50还会对建筑边缘的地方进行处理，确保不会过曝，只是高架桥上的围栏玻璃部分，还是有些问题。细节上6400W主摄的加持完全没有问题，路面湿滑的质感都还原的比较到位。

不过，当我在桥梁正下方的地方进行拍摄时，realme X50的AI优化虽然合理的提升了背光面的亮度，但却将天空的颜色处理的有些奇怪，有的地方稍蓝，有的地方又有些发红。

在超广角的模式下，画面的横向画幅宽广了不少，但天空部分的红色更多了，而且画面不够通透，感觉像是蒙了层滤镜。画面的细节也有所损失，比如路旁的树叶已出现发虚的情况。

另外，在拍摄建筑为主体的画面时，realme X50会自动通过AI算法优化建筑的细节，所以看上去会非常的清晰，尤其是砖墙的纹理，基本上一眼就能完全看清缝隙和边缘。只不过拍了几次，楼顶部分的颜色都会出现变深的情况，现实中是不会出现这种渐变的感觉。天空的色彩倒是再次准确了，不会出现奇怪的色斑。

来到夜晚，realme在2倍变焦的情况下，对画面整体的测光比较准确，高光压制的效果却不够完美，好在远处非常暗的环境也能有不错的细节。路灯没有出现炫光的情况，但整体的画面纯净度和细节比较一般，路面和路灯的部分均有涂抹的情况，放大之后也能看见楼房墙面上的噪点。

另一组暗光环境下，超级夜景的作用得以发挥。不仅近处学校字牌高光压制的不错，远处传达室也没有出现过曝的情况。字牌和路面都进行了AI优化，细节和纹理整体较为清晰。美中不足的是画面的亮度还是不够，暗部细节损失的较多。

最后是极弱光环境，超级夜景对画面的帮助还是很明显的。高光压制非常出色，细节也很出彩，画面整体的通透性和纯净度也都不错。不足依旧是整体的亮度偏低，暗部基本都变成了纯黑色。我们也希望realme X50能在后续的系统更新中，优化一下夜景模式对画面亮度的优化策略。

第三部分：配置&性能

realme X50这次为了强调越级体验，整体的配置还是很有料的。它配备了新一代高通骁龙765G游戏芯片、120Hz刷新率屏幕、最高12GB+256GB的存储组合，存储规格为LPDDR4X +双通道UFS2.1。另外，为了保证良好的散热，realme X50配备了创新的五重立体冰封散热系统，整个散热部分包括石墨片+铜管+铜片、负责整体导热的高导热铝合金、导热凝胶+导热硅胶垫+铜箔、大面积的石墨片以及负责定点优化的小型铜箔+石墨片，最大程度保证游戏体验。

跑分方面，IT之家的测试结果如下，安兔兔得分295165分，GeekBench单核得分2879分，多核得分6873分，而从AndroBench的跑分来看，妥妥的UFS2.1的水平。realme X50在电池设置中提供了高性能模式，在打开该模式的情况下，IT之家也对时下主流的三款手游进行了测试。

其中王者荣耀平均帧率59帧，30分钟游戏耗电8%，机身表面最高温度为33.9度；和平精英目前只支持高清画质和高帧率，平均帧率为29帧，30分钟游戏耗电10%，机身表面最高温度为34.2度；

崩坏3无法测得帧数信息，但最高画质和特效设置下，并没有出现卡顿和掉帧，30分钟游戏耗电11%，机身表面最高温度为34.6度。

第四部分：续航&充电

最后我们来看看它的续航和充电表现。realme X50的电池容量为4200mAh，IT之家针对日常使用的场景进行了系统的续航测试。测试环境为：系统亮度50%，音量50%，Wi-Fi、蓝牙开启，测试内容及结果如下：

通话30分钟，耗电5%；

Wi-Fi环境下刷淘宝30分钟，耗电9%；

Wi-Fi环境下刷微信30分钟，耗电7%；

Wi-Fi环境下刷《IT之家》App 30分钟，耗电5%；

戴耳机在线听音乐30分钟（息屏），耗电5%；

在线播放《哔哩哔哩》1080P视频60分钟，耗电10%；

玩《和平精英》30分钟，耗电10%；

拍照30分钟，耗电8%。

待机8小时，耗电2%

剩余电量39%

realme X50这次配备了30W的VOOC闪充，在IT之家的充电测试中，15分钟充入36%，30分钟充入64%，58分钟完全充满，相比之前的机型首次将充电时间压缩在60分钟以内，进步还是比较明显的。另外，realme X50也兼容20W的旧版VOOC闪充和15W的PD快充，在充电外设的挑选上更加灵活。

总结

realme X50作为一款主打越级体验的潮流产品，设计上追求靓丽的配色和出色的手感，配置和性能上通过堆料去实现越级体验，比如5G双模、VOOC闪充等等，尤其是在LCD屏幕上罕见的采用了120Hz的高刷新率，配合高通骁龙765G游戏芯片和五重立体冰封散热系统，确实为日常的使用体验增色不少。不过我们也要看到的是，越级体验不等于性价比，在realme主打物美价廉的品牌定位上，一定也是对某些硬件和功能有所取舍的。它的LCD屏幕总体素质并不完美，也没有双扬声器和极致轻薄的机身，所以购买之前还是要确认它是否真的适合你。

realme X50首发价格如下：8GB+128GB版本2499元，6GB+256GB版本2699元，12GB+256GB版本2999元，12GB+256GB大师版3099元。