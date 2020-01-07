中国制造Model 3交付10位车主，马斯克现场跳起舞蹈

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1月7日下午消息，特斯拉举行中国制造Model 3交付仪式，马斯克现场跳起舞蹈。
特斯拉副总裁陶琳宣布，向10位特斯拉车主交付Model 3。
据悉，这是特斯拉上海“3号超级工厂”向客户交付的第二批、向社会车主交付的首批中国制造的Model 3。2019年12月30日，特斯拉在上海临港超级工厂举行了中国制造Model 3首批员工车主交车仪式，15位特斯拉中国员工拿到了第一批国产特斯拉Model 3的钥匙。
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