谁在害怕国产特斯拉？

太平洋上空。

一架来自东航的波音777正从洛杉矶飞往上海。在它身后更高空约13000英尺处，一架湾流G650公务机正同样飞往上海。

不久后，飞得更高更快的湾流G650超越了波音777，抢先抵达上海：

这是一架私人飞机，它的主人Elon Musk今天特意来中国参加国产 Model 3的交付仪式。

有意思的是，这段来自航空博主“航空物语”描述的场景，居然收获了东方航空的官方回应：不愧是造火箭的在下佩服。

确实，这位新能源车行业的霸道总裁，不仅要交付中国制造的Model 3，他造的火箭今天也正在发射！

怕不怕！

马斯克武功，唯快不破

四天前，特斯拉宣布：

国产Model 3基础车价从35.58万元下调至32.38万元，补贴后售价为29.905万元，强势闯入30万元市场。

这让业界一片哗然，甚至有人惊呼“特斯拉的屠杀开始了。”

而对于特斯拉上海超级工厂正式投入“战斗编队”，有资深汽车专家向网易科技表示，这意味着特斯拉引发的“鲶鱼效应”将加速行业重新洗牌。

其实最早的接触开始于2017年中，特斯拉和中国政府开始讨论建厂事宜，坚持独资。

而后，特斯拉还与上海市政府就一块土地的使用达成协议，如果特斯拉在一个较短的时间内完成入华建厂等相关工作，临港地区的某一块土地将确认交由特斯拉建厂使用，逾期作废。

中国政府的反馈非常快，2018年6月，发改委的2018版负面清单第八条明确规定新能源汽车可独资。特斯拉建厂快马加鞭就此上马。

2019年1月7日，特斯拉上海超级工厂奠基；

8月19日，获首张验收许可证；

9月19日，验收通过；

10月23日，获生产资质，开始生产Model 3；

12月30日，中国制造Model 3交付员工

从奠基到交付仅357天，马斯克带领特斯拉在中国这片土地上风驰电掣，这完全不同于传统造车的路径也仿佛昭示着市场风暴的到来。

从特斯拉披露的数据看，这座工厂已经生产了近1000台可供销售的车辆，同时也达到超过每星期3000台的生产速度。

上海和特斯拉，相互需要

特斯拉从创立之初就不乏争议，大家称马斯克造了个大玩具，久不了。

在2018年，甚至一度传出破产，马斯克还在愚人节自嘲“特斯拉已经完全、彻底地破产了。你可能难以相信，但真的是破产了。”

一位汽车业内人士评论到，特斯拉2003年成立到2017年全是苦憋沉淀的14年，2018年是特斯拉产销爬坡年，2019年则迎来爆款年，这一年第四季度销售了11.2万台车，7年内销售量翻了将近50倍。

但并不代表特斯拉稳坐太师椅了，首先这是一个烧钱的苦差事，其次，从2018年开始，全球汽车销量就结束了连续7年的上涨，被称为是2008年金融危机之后，全球汽车销量首次连续两年下跌。而且，马斯克扛起的是挑战百年汽车工业的大旗，更是会遭受鄙夷。

选择中国作为新的发力点，马斯克希望谋求继续增长，数据显示，截至2019年第三季度，特斯拉在中国的销售额已经达到6.69亿美元，是仅次于美国本土的第一大海外市场。

而这里可以提供前所未有的政策环境、市场潜力和更好的成本控制。

对于上海而言，规划年产50万辆纯电动整车的特斯拉超级工厂正式落户上海临港地区，这是上海有史以来最大的外资制造业项目。

而且，上海不仅仅为了特斯拉，相关负责官员表示特斯拉将有效助推上海高端制造业发展，加快建设世界级汽车产业中心，为上海迈向卓越的全球城市提供有力支撑，实现合作共赢。

注意是世界级的，至此，位于金桥的通用汽车全球第二个动力电池工厂、位于安亭的大众汽车电动汽车工厂和临港特斯拉超级工厂一起，形成了上海市面向未来的电动车产业布局。当然，中国强大的供应链网络也将受益，甚至可能带动一大批供应商巨头的崛起。

值得一提的是，总理在接见马斯克的时候也明确谈及，特斯拉担负的不仅仅是生产电动车满足消费者需求的责任，而是真正在华落地生根，并成为新时代中国对外开放的新标杆。

可以说，这座工厂对中国电动车产业的意义，可能就像燃油车时代，1984年的上海大众桑塔纳产线之于中国的意义。

中国车市，狼来了！

在全球市场，特斯拉在2019第四季度共生产了104,891辆电动汽车，交付了112,000辆，并完成了50%的增长。

中国队的代表是蔚来汽车，2019年第四季度的交付成绩是8224辆，虽然取得了环比增长71.4%的好成绩，但距离这位外来挑战者的差距不可谓不大。“他们将受到直接威胁”一位汽车专家表示。

这也正是李斌前不久暂不公布新款车型价格的原因，鉴于即将到来的特斯拉国产车型，他说道：请允许我们保留一些市场灵活性。

李斌还在前不久的采访中告诉记者，在进行了比较竞争优势的判断之后，蔚来不会出特别便宜的车，只有选择主流高端这条路，蔚来才可能活，特斯拉的市场，没有中国品牌立住，这是不对的！

一切都预示着一场正面硬仗的到来，而随着特斯拉价格的不断下探，小鹏汽车、威马汽车等中国新势力新秀们，同样面临严峻考验。

与此同时，来自CleanTechnica的数据趋势明显，不仅仅是电动车，特斯拉已经打入了传统燃油车的腹地。在2019年第三季度，特斯拉Model 3占美国所有中小型豪华车销量的27%。

意想不到的是，Model 3在美国Q3的销量相当于宝马2系+3系+4系+5系总销量的168.7%。

马斯克为特斯拉制定的使命是：加速世界向可持续能源的转变，所以，马斯克的野心从始至终也不是电动车，而是剑指整个能源应用方向。

一位资深汽车从业者谈到，特斯拉股价勇创新高，市值800亿美金，全球车企排名第三，特斯拉带领全球电动车打了个漂亮的突围战。

但毋庸置疑，行业的种种变化，对于消费者而言，都是好事，除了补贴退坡的不可避免，消费者有了更多的选择空间，一位打算购入蔚来ES6的车主表示，会再去看看特斯拉的国产车型后再做选择。

还有一位尚在北京摇号的朋友向记者表示，新能源市场发生了翻天覆地的变化，之前觉得新能源车没得买，续航差、做工差还不时爆出自燃事故，现在越来越成熟，可选空间也更大，虽然遥遥无期，但还是选择了排队新能源。

新年伊始，大家常引用莎士比亚戏剧《暴风雨》中的一句话：

凡是过往，皆为序章。

那么，且看2020年的电动车市场，刀光剑影，风云又起！