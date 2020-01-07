被要求一天做100张图的设计师已离职

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IT之家1月7日消息 “员工被老板要求一天出100张设计图”引发热议，公司回应称，当事设计师已自动离职，公司为给客户提供极致的服务，对部门管理很严格，对员工也是高要求。
据梨视频报道，在职员工称，他们有时候会被这样要求，但他们一般都不理睬，觉得对方比较无知。
该公司另一创始人曾称“这很正常”，出品必须拿得出手，三张五张做不出效果，就做上100张试试。他表示去与留取决于员工，想留就把工作做好，不想留也不勉强。
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