LG年底关闭韩国LCD电视面板生产线，转向中国生产

北京时间1月7日晚间消息，据国外媒体报道，韩国显示面板制造商LG Display CEO Jeong Ho-young今日表示，由于LCD价格下跌，以及全球供应过剩，LG Display将于今年年底停止韩国国内LCD电视面板的生产。

事实上，在停止国内LCD电视生产之前，LG Display已经在去年削减了开支，更换了CEO，并启动了自愿裁员计划。

新任CEO Jeong Ho-Young今日在CES展会期间表示：“我们今年年底前将结束在韩国的LCD电视生产，之后专注于在中国生产LCD电视。”

LG Display目前运营着两个LCD电视生产基地，一个在韩国，另一个在中国。去年10月，LG Display曾表示，计划“缩减”其在韩国的两条LCD电视面板生产线，并正在研究各种选项。

去年第三季度，LCD电视业务占LG营收的32%，低于前一季度的41%，主要因为LCD电视面板的出货量减少。在去年1月至10月间，LG Display连续三个季度亏损。但CEO Jeong Ho-Young表示，预计今年下半年公司业绩将“进一步改善”。

在终止国内LCD电视生产的同时，LG Display的目标是将重点转向有机发光二极管（OLED）技术。LG Display预计，到2021年新技术将占公司营收的50%，高于2018年的约30%。

Jeong Ho-Young说：“我们计划在今年第一季度末之前在我们的中国工厂建立系统来批量生产OLED产品。”他还表示，LG Display不打算将韩国LCD电视生产线用于OLED面板生产。

与此同时，LG Display竞争对手Samsung Display去年10月曾表示，已暂停其在韩国的一条LCD生产线。此外，Samsung Display还宣布，将投资13.1万亿韩元（约合112.5亿美元）用于升级生产线。