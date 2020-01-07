电纸书迎来春天，海信即将全球首发彩色水墨屏手机

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家1月7日消息 根据海信阅读手机官方微博的消息，海信将在CES 2020上全球首发彩色水墨屏阅读手机。
海信彩色水墨屏阅读手机将在美国·拉斯维加斯当地时间1月7日16:00发布，也就是国内时间上午8:00，感兴趣的小伙伴可以关注一下。
海信首发彩色水墨屏阅读手机或许意味着彩色E-Ink屏幕已经走向成熟，未来我们可以期待亚马逊Kindle、掌阅、汉王等厂家推出彩色版的电纸书，阅读体验将会带来大幅提升。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有