电纸书迎来春天，海信即将全球首发彩色水墨屏手机

IT之家1月7日消息 根据海信阅读手机官方微博的消息，海信将在CES 2020上全球首发彩色水墨屏阅读手机。

海信彩色水墨屏阅读手机将在美国·拉斯维加斯当地时间1月7日16:00发布，也就是国内时间上午8:00，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

海信首发彩色水墨屏阅读手机或许意味着彩色E-Ink屏幕已经走向成熟，未来我们可以期待亚马逊Kindle、掌阅、汉王等厂家推出彩色版的电纸书，阅读体验将会带来大幅提升。