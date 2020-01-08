超500万台新手机，被偷偷植入木马病毒，涉及31省市、超4500种机型

IT之家1月8日消息 据央视报道，2019年8月，浙江警方破获一起“薅羊毛”黑色产业链侵犯公民个人信息的案件。侦查发现，逾500万台手机被窃取信息，其中多数为老年手机。

据报道，有用户为家中老人购买了功能机后发现，该手机始终接收不到运营商发来的验证码，其他短信则接收正常，便向公安机关报案。警方发现，该地联系到的购买同款手机的25人中，有15人手机短信收发不正常。经过司法鉴定，民警发现手机主板被植入了特殊的木马程序，能把需要的短消息上传到服务器。

警方很快锁定了对老年机进行验证码短信拦截、获取公民信息的涉案公司。随后警方开展了第一轮抓捕行动。在查获的后台服务器数据中，调出了500余万手机号码，信息量将近5000万。该公司与主板生产商合作，将木马程序植入手机主板中。央视指出，“经查，被植入木马程序激活的手机有500多万台，涉及功能机型号4500多种，受害者遍布全国31个省、直辖市、自治区。”

2019年9月，警方先后抓获了多个非法购买信息用来“薅羊毛”的嫌疑人及团伙。据民警介绍，安装了木马程序的功能机主板相较正常设备可以获得三倍的利润。而非法购买公民信息的嫌疑人则存在注册电商平台获取新人红包、利用某酒店拉新红包牟利等行为。