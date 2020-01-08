张茂顺否认华为将推出消费级台式机：只提供芯片，不做整机

IT之家1月8日消息 据财联社消息，针对“华为进军消费级台式机市场”的消息，华为集团高级副总裁张顺茂回应称：“华为确实为国产台式机提供芯片，型号为鲲鹏920S。”

同时，在谈及“市场传闻华为进军国内政府机构公务机市场”的消息时，张茂顺表示，“我们只提供台式机芯片，不做整机。”

月初，黄河鲲鹏服务器和台式机生产线投产暨首批产品交付仪式在河南举行。这也使得河南成为华为鲲鹏芯片服务器在国内的重要生产基地。此前，搭载华为鲲鹏920S处理器的“太行220”台式机则采用国内的中标麒麟、深度操作系统。

▲鲲鹏台式机主板

目前，华为鲲鹏服务器主板和鲲鹏台式机主板也已上线，搭载鲲鹏920处理器。其中，鲲鹏台式机主板是基于华为鲲鹏920处理器开发的办公应用主板，搭载1个鲲鹏920处理器（4/8核，2.6Ghz），拥有6个SATA 3.0硬盘接口，支持2个M.2 SSD插槽，拥有4个DDR4-2400 UDIMM插槽，最大容量64GB。

此外，鲲鹏台式机主板提供了1个PCIe3.0 X16、1个PCIe3.0 X4以及1个PCIe3.0 X1插槽。支持2个板载网卡，支持GE/10GE/25GE网口，拥有4个USB 3.0端口和4个USB 2.0端口。