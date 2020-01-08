联想杨元庆：对去年业绩满意，PC份额25%手机伺机进取

“我对2019年联想取得的成绩比较满意，无论是运营结果，还是战略转型。”在CES 2020期间，联想集团董事长兼CEO杨元庆向媒体总结联想2019年的发展时说道。

本届CES上，联想发布和展示了Yoga 5G PC、ThinkPad X1 Fold可折叠PC、折叠屏手机MOTO Razr等创新产品。杨元庆表示，十分看好折叠屏在PC和智能手机上的应用。同时他认为，5G不仅仅可应用在智能手机上，更应该用在PC上，以及商用IoT上，最终推动万物智能。

折叠屏手机延期因需求太大下代产品正研发

联想在会上正式公布了可折叠PC产品ThinkPad X1 Fold的价格和发售时间。联想高管认为，该产品将开创一种新的产品类别，可见对折叠屏技术的重视。

早在去年底，联想已发布了折叠屏手机Moto Razr。与三星华为左右式折叠不同的是，Moto Razr采用的是上下折叠的方式。杨元庆也直言，不看好平板式的折叠屏，竞争对手已经在学习Moto Razr的折叠方式。

不过近日有传闻称，Moto Razr发售或将延期，有猜测是需求问题，也有猜测是技术原因。杨元庆在采访中表示，原本联想并没有计划在上市初期进行大规模量产。但因为目前市场需求非常旺盛，因此联想的美国合作伙伴Verizon为了更好的满足用户需求，决定把上市时间稍作推迟。他表示，联想的整机设计和制造是没问题的，但由于折叠屏幕产出率还比较低，屏幕供应还在起步阶段。

“这个季度肯定会在美国开售”，杨元庆说，不过中国市场运营商目前在eSIM上的支持并不好，因此国内发布时间要推后一些。此外，他还提到，对于国内用户关注的配置问题，主要因Moto Razr的研发周期问题。下一代折叠屏产品正在研发中，将满足国内用户的配置需求。

5G应用不止手机还有PC和商用IoT

对于5G，目前业界最为关注的还是在智能手机上的应用。杨元庆表示，联想对5G手机十分重视，是最早通过模块实现5G功能的手机企业。联想在这个季度会有几款5G手机上市，包括旗舰产品，和主流价位段的产品。

“如果5G只给手机用，是浪费的，没有把5G网络建设的价值最大化。”他强调，5G还将让PC永远在线，走向智能PC。

此次CES上联想就发布了宣称全球首款5G PC产品Yoga 5G。杨元庆认为，永远在线只是智能PC的第一步，语音交互也是一个重点。联想和亚马逊开展合作，已有40多个型号的PC产品配备语音助手Alexa。

联想PC业务也在每季度稳步增长。他表示，虽然IDC的2019年全年数据还未公布，但联想在第二季度和第三季度市场份额都稳定在25%左右，相信第四季度和全年都会保持在这个水平。“今年整体PC市场恢复的不错，但四季度英特尔芯片的缺货，会有一些压力。但联想会超过整体市场的增长。”

除了手机和PC，他认为，5G将来更大的价值在于商用IoT，商用IoT会促进万物智能。而智能设备也不仅是家电设备，还包括机场、工厂和医院里的医疗设备，这些设备拥有计算、存储、网络等模块后都会变得更加智能。”5G将会提升这些连接的便捷性，给各行各业带来更加好的智能。也将给联想带来新的机会。“他说。