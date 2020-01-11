专访Moto产品专家：Razr让我们重出江湖

联想在CES 2020展示了旗下手机产品motorola Razr，针对产品设计、功能以及定位人群，网易科技在大会期间专访了摩托罗拉产品专家Chris Francica。

联想于2019年11月份发布了motorola Razr，Chris Francica表示，就Razr而言，它完全颠覆了之前手机的设计理念，motorola Razr采用了于华为mate X、三星W20不同的上下折叠方案，对于此，Chris Francic解释道，我们通常所说的折叠屏，实际称为柔性显示屏，零空间、零间隙地实现上下屏幕的结合，这也是motorola Razr手机核心的创新制造理念。

由于是双屏的设计，折叠之后，在前面的显示屏可以显示常用功能，比如收发邮件、短信和接打电话等。把手机打开之后，可以看到平时常用的应用，比如拍照、音乐功能等等。这就是Razr双屏双世界的体验，同时也有传承，标志性的超薄设计。

Chris Francic提到，Moto曾有过原始的Razr版本。后来研发折叠屏设计时，联想认为不必新创造一个Razr，所以这也是为什么大家会觉得Razr这个名字很熟悉。Razr是联想集团下属联想研究院与摩托罗拉手机部门一同研发，历时4年，从26个原型方案中最终选出的产品方向。为了能够实现折叠的设计，联想通过不断的研发和尝试，最终设计出如今呈现在大家面前的这款Razr。“我们并非要重新发布Razr，而是要让Moto这个品牌重出江湖。”

当被问到产品的设计难点，Chris Francica表示，其设计难点在于要让手机的两个部分协同工作。因为铰链构造的关系，需要进行特别设计以保证手机的两个部分的线路能正常连通，这是一个很大的挑战。对于电池来讲，需要保证两部分电池能够得到均衡的使用，因此需要做相应的优化。

提到新机国内上市时间，Chris Francic表示，联想现在还没有确切时间可以分享给大家。去年11月初正式发布了这款产品后，目前消费者对这款新品需求量非常大，因此联想需要确保有充足的库存之后，再正式宣布这款手机的上市时间。