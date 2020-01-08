三星Galaxy XCover Pro三防手机正式发布：采用打孔屏

IT之家1月8日消息 距离Galaxy S20（或S11）系列发布会还有一个多月的时间，并且三星刚刚推出了S10 Lite和Note 10 Lite，因此没人期望三星会在CES上发布任何其他新的智能手机。不过，三星还是出乎意料地发布了新款三防手机Galaxy XCover Pro。

三星将时尚的打孔屏集成到了拥有军事级耐用性的Galaxy XCover Pro中，屏幕边框也相当窄，至少对于三防手机来说是这样，该机还具有内置的保险杠，旨在吸收震动并减少因硬表面掉落而造成的损坏。该机带纹理的背面是由塑料制成的，后置两个摄像头（25MP+8MP），指纹传感器从背面移到侧面，同时用作电源按钮。

Galaxy XCover Pro搭载了中端的Exynos 9611处理器，辅以4GB RAM和64GB内部存储空间，同时选择了尺寸略小的6.3英寸Infinity显示屏，具有2400 x 1800分辨率，并增加了一些户外友好的湿手操作和手套模式功能。配备了一个较小的4,050mAh电池，好在该电池是可拆卸的，意味可以随时随地更换新电池，还支持15W快速充电技术。

Galaxy XCover Pro的可用性是将于1月31日在芬兰进行正式销售，价格为499欧元（约3854元）。