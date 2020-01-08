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为庆祝新年，苹果举办“夜景模式”iPhone摄影大赛，发微博即可参赛

2020/1/8 23:14:02来源：IT之家作者：正正责编：正正评论：

IT之家1月8日消息 ，苹果即将在全球范围内开展“夜间模式”摄影大赛。参赛者只需用iPhone 11、iPhone 11 Pro或iPhone 11 Pro Max拍摄精彩照片，并将其分享到微博或者提交电子邮件即可参赛。评委将于34日公布五个获奖作品。

参赛方式：

微博用户可直接使用#iPhone拍摄##夜间模式摄影大赛#标签参加比赛，或通过电子邮件提交作品。

作品提交时间：

北京时间19日下午0401分至130日下午0359分。

苹果每年都会的Shot on iPhone摄影比赛，而今年iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的影像性能提升极大，硬件上三款iPhone都加入了 120° 视角的1200万像素超广角摄像头。不仅有Deep Fusion和新一代的智能HDR，还有所见即所得的“夜间模式”。今年苹果的摄影比赛就将以“夜间模式”为主题。

Shot on iPhone 11 Pro in Night mode by Aundre Larrow.

Shot on iPhone 11 Pro in Night mode by Jude Allen.

▲Shot on iPhone 11 Pro in Night mode by Austin Mann.


▲Shot on iPhone 11 Pro Max in Night mode by Eric Zhang.

此次中国区的评审名叫Alexvi Li 。这是一位长期用iPhone拍摄照片和视频创作主题艺术项目的摄影师艺术家。他的作品在各大机构和画廊都能看到，他的作品“北京公寓”（Peking Apartments）获得了美术摄影奖（Fine Art Photography Award，简称FAPA），同时他的《孤独的星球》（Lonely Planet）写真集还获得了马丁·帕尔（Martin Parr）版的写真集奖，这些作品完全是用iPhone拍摄的。他最近也在用iPhone 11 Pro拍摄了作品“镜子中的物体比它们看上去更近”（Objects in the Mirror Are Closer Than They Appear）。此次活动恰逢新年，不妨在用iPhone记录一下家人团聚的同时参与比赛，没准大奖就是您的哦。

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关键词：iPhone 11

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