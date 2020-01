为庆祝新年，苹果举办“夜景模式”iPhone摄影大赛，发微博即可参赛

IT之家1月8日消息 ,苹果即将在全球范围内开展“夜间模式”摄影大赛。参赛者只需用iPhone 11、iPhone 11 Pro或iPhone 11 Pro Max拍摄精彩照片,并将其分享到微博或者提交电子邮件即可参赛。评委将于3月4日公布五个获奖作品。

参赛方式:

微博用户可直接使用#用iPhone拍摄#和#夜间模式摄影大赛#标签参加比赛,或通过电子邮件提交作品。

作品提交时间:

北京时间1月9日下午04时01分至1月30日下午03时59分。

苹果每年都会的Shot on iPhone摄影比赛,而今年iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的影像性能提升极大,硬件上三款iPhone都加入了 120° 视角的1200万像素超广角摄像头。不仅有Deep Fusion和新一代的智能HDR,还有所见即所得的“夜间模式”。今年苹果的摄影比赛就将以“夜间模式”为主题。

▲Shot on iPhone 11 Pro in Night mode by Aundre Larrow.



▲Shot on iPhone 11 Pro in Night mode by Jude Allen.

▲Shot on iPhone 11 Pro in Night mode by Austin Mann.





▲Shot on iPhone 11 Pro Max in Night mode by Eric Zhang.

此次中国区的评审名叫Alexvi Li 。这是一位长期用iPhone拍摄照片和视频创作主题艺术项目的摄影师艺术家。他的作品在各大机构和画廊都能看到,他的作品“北京公寓”(Peking Apartments)获得了美术摄影奖(Fine Art Photography Award,简称FAPA),同时他的《孤独的星球》(Lonely Planet)写真集还获得了马丁·帕尔(Martin Parr)版的写真集奖,这些作品完全是用iPhone拍摄的。他最近也在用iPhone 11 Pro拍摄了作品“镜子中的物体比它们看上去更近”(Objects in the Mirror Are Closer Than They Appear)。此次活动恰逢新年,不妨在用iPhone记录一下家人团聚的同时参与比赛,没准大奖就是您的哦。