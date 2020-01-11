全国首个电子封条安排上了！不仅醒目，还会自动报警

IT之家1月11日消息 平常我们见到的封条往往是纸质的，但是你见过电子版封条么？近日在湖南省长沙市这款电子封条便迎来了自己的“首贴”。

近日湖南长沙芙蓉区人民法院正式启用“电子封条”查封一处涉案房产，这也是全国范围内首次使用“电子封条”。与从前易脱落易被损坏的纸质封条不同，“电子封条”可对被执行人房产实行24小时不间断监控和取证。当有人试图破坏封条时，设备会立即播放法院的警告语音，并拍下破坏者的照片及时传至执行法官手机上。