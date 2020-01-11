外媒：谷歌可能以2500亿美元“天价”收购美国云计算公司Salesforce

1月11日消息，据国外媒体报道，有猜测称，谷歌可能以2500亿美元收购美国云计算公司Salesforce，以提高它在云计算领域的竞争力。

去年12月份，外媒报道称，谷歌为其云计算部门“谷歌云”（Google Cloud）设定了目标，即在2023年之前击败其竞争对手微软Azure和亚马逊云服务（AWS）。

据知情人士透露，尽管谷歌自2018年以来在云计算领域投入了大量资金，但该公司希望，到2023年，其云计算部门能击败微软Azure或亚马逊AWS，甚至超过两者。

目前，亚马逊云服务（AWS）在云计算市场中占据了47%的市场份额，排名第一，微软Azure以16%的市场份额位居第二位，而谷歌则以4%的份额排名第三。

由此可见，在公共云市场，谷歌云的最大竞争对手就是亚马逊的AWS和微软的Azure。因为不管是市场份额也好，还是增长率也好，谷歌云都低于亚马逊AWS和微软Azure。

为了缩小与亚马逊和微软的差距，壮大实力，谷歌云计算部门采取了并购战略。比如，去年2月，外媒报道称，谷歌计划收购云服务初创公司Alooma；去年6月份，该公司以26亿美元的全现金收购数据分析公司Looker；去年7月份，该公司曾宣布将收购云存储服务商Elastifile。

现在，外界猜测，谷歌可能以2500亿美元收购Salesforce，以更好地与亚马逊和微软竞争。

Salesforce创立于1999年，总部位于美国旧金山，该公司创始人马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）是前甲骨文高管。

该公司是企业客户关系管理软件提供商，它提供基于云计算的先进CRM（客户关系管理）解决方案。该公司旗下比较受欢迎的产品包括销售云（帮助销售人员提高工作效率）、Desk.com（为小企业和其消费者提供在线支持解决方案），以及Chatter（企业内部社交网络）。