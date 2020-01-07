谷歌因Android警告美国最高法院：甲骨文有可能成为垄断势力

北京时间1月7日早间消息，据国外媒体报道，Alphabet旗下的谷歌希望美国最高法院推翻此前的一项裁决，即该公司侵犯了甲骨文公司的版权，因为谷歌在其Android移动操作系统中使用了甲骨文的软件，此案有可能会重塑法律对软件代码的保护。

谷歌于本周一向法院提交了一份文件，在这份文件中，谷歌主要重复陈述了该公司在过去近10年中的论点：该公司使用甲骨文的Java编程语言，从而让Android与其他软件的通信变得更加轻松，这一做法应该属于合法行为。谷歌辩称，如果这样的做法遭到打压，将限制计算机行业的进一步创新。

甲骨文在收购了Sun Microsystems的同时，也收购了该公司所开发的Java编程语言，该公司认为，谷歌在没有获得许可的情况下使用了这个语言，因此谷歌应该向他们支付至少88亿美元的费用。在过去10年中，谷歌业务所取得的成功，很大一部分来源于他们得以将其搜索引擎和广告业务放在Android系统中，后者运行在全世界大约四分之一的智能手机上。

受到此案影响的企业很可能远远不仅谷歌和甲骨文而已，很多科技企业和初创企业在编写新软件的时候，都或多或少的需要使用其他公司所拥有的编程语言。这也是谷歌要求法院推翻此前的裁决的论据。

谷歌首席法务官肯特·沃克（Kent Walker）本周一在一篇博文中写到：“甲骨文的胜诉将会颠覆科技行业一直以来处理软件界面的方式。这将会第一次给版权拥有方带来一项垄断权力，阻止新的程序的出现。”

甲骨文最初于2010年起诉谷歌侵犯其版权。自此之后，美国司法系统一直在处理此案，一共引发了两次陪审团裁决，以及多次上诉。2014年，谷歌首次要求美国最高法院重新审理此案，但是这一要求遭到了法院的拒绝。在联邦上诉法院宣布甲骨文胜诉之后，谷歌再次向高级法院提交了上诉，去年11月法院同意受理本案。法庭定于将于今年3月或4月取口头辩论，并在6月底做出裁决。