没有遣散费，但波音前CEO因737 MAX离职后仍能带走8000万美元

北京时间1月12日讯，因为737 MAX飞机事件，波音公司被解职的首席执行长穆伦伯格（Dennis Muilenburg）无法得到任何遣散费和奖金，但他仍能从公司带走将带着总价值约8000万美元的退休金与股票期权。

波音上周五表示，在公司工作了35年的前任CEO穆伦伯格放弃了近1500万美元承诺的激励措施，并且也不会获得任何遣散费或年度奖金。不过，该公司在一份董事会声明和提交给美国证券交易委员会的文件中补充称，穆伦伯格获得了合同赋予他的福利。

其中包括在他担任首席执行官的5年里发放的2940万美元的既得奖金，在他被任命为首席执行官之前发放的430万美元类似奖金，以及2850万美元的“养老金和递延薪酬福利”，总计6220万美元的离职补贴。最重要的是，他保留了以75.97美元的行权价格购买72969股的全部既得期权。以上周五每股329.92美元的收盘价计算，这些股票价值1850万美元。

去年12月，穆伦伯格被解职，原因是波音未能控制住两起致命空难的后果。这两起事故导致该公司最畅销的波音737 MAX客机停产，并损害了其在航空公司和监管机构中的声誉。

周五晚些时候，波音在提交给监管机构的文件中披露了上述薪酬数据。在此期间，该公司也发布了数百条内部消息——在新任首席执行官戴维-卡尔霍恩（David Calhoun）于周一上任之前，这两个重大问题一直困扰着该公司。这些信息中包含了对737 MAX飞机研发的严厉批评，其中一条说，737 MAX飞机是“小丑来设计，猴子来监督”。

“造成346人死亡，丹尼斯-穆伦伯格向监管机构施压，并将商业利益置于乘客、飞行员和空乘人员的安全之上。他还能获得额外的6220万美元。这就是赤裸裸的腐败。”美国参议员伊丽莎白-沃伦在社交媒体上说。