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CEO穆伦伯格因737 MAX危机辞职，波音股价一度涨近4%

2019/12/23 23:33:37来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

12月23日讯，波音CEO丹尼斯·穆伦伯格（Dennis Muilenburg）周一因737 MAX危机而辞职，此前该公司最畅销的737 MAX飞机发生了两起致命空难事故，导致346人遇难。

据悉，首席财务官格雷格•史密斯（Greg Smith）将出任临时CEO。波音董事长大卫·卡尔霍恩（David Calhoun）将于1月13日成为该公司的新任CEO。董事会成员劳伦斯-凯尔纳（Lawrence Kellner）将成为波音公司董事会的非执行主席，立即生效。

坠机造成的混乱已经吞噬了波音公司，使之遭遇了史上最大的危机。

这两起坠机事件引发了大量调查，包括联邦刑事调查，目的是调查2017年美国联邦航空管理局（FAA）对这架飞机的研发和认证情况。

本月早些时候，波音表示将于明年初暂停生产737 Max飞机。

在10月份，该公司董事会免去了穆伦伯格的董事长职务，称他可以更好地专注于让737 Max飞机恢复服务，但由于监管机构提出了更多问题，这一过程一再被推迟。

本月早些时候，FAA局长表示，他不排除因波音未能披露有关737 Max的信息而对其罚款。

穆伦伯格于2015年成为CEO，从实习开始就一直在公司工作。

穆伦伯格因737 MAX危机而辞职的消息公布后，波音股价一度上涨3.7%，创一个月以来最大涨幅。

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关键词：波音737 MAX波音

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