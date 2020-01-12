号段1740！中国自己的卫星电话，已有近3万人用上了

IT之家1月12日消息 昨日由我国自主建设的第一个卫星移动通信系统——天通系统，正式面向社会提供服务。

据央视媒体报道，目前天通卫星移动通信系统已实现对我国领土、领海的全面覆盖，可以为用户提供全天候、全天时、稳定可靠移动通信服务。

目前支持天通一号卫星移动系统的手机终端采用了安卓系统，使用该类型终端，用户可在卫星服务区内可进行话音、短信、数据通信及位置服务。

除了手持电话外，天通系统还包括车载终端、天通猫等多种终端类型，用户也可以通过自己的手机应用直接连接终端、实现卫星通信。目前，该系统由中国电信独家运营，号段为1740，用户可以在线上或部分线下营业厅可以申请办理。

据介绍，天通系统从2018年3月开始试商用，至今已有近3万用户。目前年套餐费用是1000元一年，包含750分钟时长的通话费。天通系统的开放商用对于探险者、海上作业者以及喜欢在海上旅游者来说将会是福音般的存在。

据介绍，天通系统使用的是发射于2016年的“天通一号”卫星，值得注意的是“天通一号”卫星是我国首颗移动通信卫星。随着天通系统的正式商用，我国用户也摆脱了长期以来对国外卫星移动通信服务的依赖，进一步保障用户的通信安全。

有需要的用户可通过拨打天通卫星业务全国客服热线4008710000咨询天通卫星业务办理和售后等服务。