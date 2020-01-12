陆奇谈创业：苹果如果推冰箱，一定是最漂亮的冰箱

1月12日上午消息，奇绩创坛近日开展了独立运营后的第一场大规模活动，奇绩创坛创始人兼CEO陆奇以“数字化浪潮与创业创新机会”为主题，发表演讲。

陆奇认为，中国仍然有很多创业机会，因为中国有一流的人才、技术、资本、市场能力，并且中国的多元经济、城市化、消费升级、人口老龄化等都是重要的驱动力。

在他看来，创业一定要找风口，且必须想清五个问题：

第一是想清楚到底做什么，不止是想清楚产品，因为产品的定义是一个可以进入市场的体验或者是能力，产品和市场是有关，不是我说有一个东西就是产品了，你想清楚做什么是很重要。

第二；想清楚为什么你做的是有高的商业和社会价值的。

第三，彻底想清楚为什么现在是进场的时机，时机是最大的成功因素。做早做晚都不行。

第四，想清楚做好，为什么我们可以把这个事情做成的团队。

第五，我们是怎么做的，我们做事的方法有特殊的壁垒。能够长期产生和保持价值。

关于做什么，陆奇分享了自己认为长期重要的观察点。

第一是娱乐，这个需求永远在，而且不断在增加。陆奇表示，自己很看好内容和游戏类。再者是通讯行业，通讯是人类社会很底层的技能，通信产品有很大的发展空间。此外陆奇提到了消费、教育、医疗等。

从地域角度看，陆奇提到可以去东南亚等等，国际环境、政策都要关注。在技术方面，陆奇提到能源、材料、人工智能、5G，IOT等。

关于商业模式，陆奇指出，卖软件在这个时代不适合了，要卖设备，软硬结合，要卖服务。

在如何判断创业是否高价值方面，陆奇表示，首先要分析的就是进场进入哪一个商业种类，它的规模和成长速度很重要。第二要分析天花板。最后一点很重要，就是要分析获得价值的可能性。

陆奇认为，创业一定要找风口，没有风口的话几乎不可能成功。“曾经有一个说法，雷军说找对风口，猪会飞，这个是对的。你知道自己是猪，飞上去了，你要做的就是赶快把翅膀长出来，因为风很快就会停下来，不可能有永远的风。”

路奇认为，创业要有独到的观点：我们创造大规模的核心就是你看到未来和别人不一样，如果看到的都一样大家都是红海。看的远的，你对的，你是无敌的，你看到了没有人看到。

创业也需要对目标的长期驱动力。陆奇表示，赚钱是可以的，不是长期的驱动力。“我们在美国看到很多大数据的分析，真正走的远的团队是有内在的因素，不是钱，不是名誉和低于，是自己的追求，个人的热情，这个很重要。”

陆奇总结，长期对一家企业来说只有两个事情是重要的：你做事的方法，和你的品牌。

“苹果是最好的例子，苹果的做事方法决定了明天苹果做一个冰箱，一定是最漂亮的冰箱，他做事的方法是决定他做的最好。苹果的品牌，我把任何东西贴上苹果的标签我可以多卖30%，你在社会里面可以做的就是能力和口碑，企业也是一模一样，你要想清楚你公司的做事方式。”

陆奇最后指出，早期，最最重要的做事的方法就是迭代，产品、销售受要找到好的切入点，这个很重要。另外早期的核心能力是融资的能力，融资的能力是想清楚的能力。只有想清楚，才可以讲清楚。才可以造血，才可以活得很久。