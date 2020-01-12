不用微信也能运行小程序，微信小程序硬件框架最低配置为四核1.5GHz CPU+1GB内存

1月9日，在2020微信公开课PRO活动现场，微信团队宣布：微信小程序硬件框架WMPF正式上线，小程序能脱离微信在手机之外的终端运行。

微信小程序硬件框架(Wechat Mini-Program Framework)，又称WMPF，是一套运行环境，能让硬件终端脱离微信客户端运行微信小程序。硬件开发者只需要接入小程序硬件框架的SDK及APK，即可在硬件上流畅运行小程序。

脱离微信客户端，硬件可独立运行微信小程序

大部分终端设备多是依托App的环境模式，开发与运营成本仍然较高，对硬件开发者来说，为设备接入服务能力始终受成本和技术双重桎梏。微信小程序运营成本低、方便触达用户等优势对开发者来说不失为好的选择，然而将小程序接入第三方客户端的App环境中仍存在一定的安全风险。

方案比较

微信小程序硬件框架WMPF继承丰富的微信小程序生态的同时，还保留了链接微信用户的能力。无论是教育领域、购物领域、娱乐领域、亦或是智能家居和办公领域，硬件开发者只需简单接入微信小程序硬件框架的SDK及APK，就能直接连接微信小程序，为用户提供多样化的服务内容。微信小程序硬件框架WMPF软件生态相对规范、开发简便、适配也更加灵活。

运行小程序硬件框架的设备要求，最低配置为四核1.5GHz CPU，内存1GB RAM+4GB ROM，安卓5.0及以上。

小程序互动解决方案首要解决了接入小程序服务的门槛难题，硬件开发者接入微信小程序硬件框架后，可直接联网云端更新，无需再开发独立的原生应用；对于小程序开发者来说，一次开发便可实现跨端运行；同时，微信小程序丰富的应用生态，为商户创造了更多的服务能力接入选择，随取随用。

据了解，微信小程序硬件框架WMPF已开放接入。即日起，硬件开发者便可在“微信终端合作平台（https://wecooper.weixin.qq.com/）”进行登记，申请开通“小程序硬件框架模块”，接入小程序硬件框架后绑定小程序Appid便能完成小程序硬件框架接入操作。作为设备软件开发商，需要在微信开放平台上注册并申请数据应用，并且调整自己在原有的系统中实现的数据应用；作为内容承载的小程序开发者，则需要在现在的小程序上去调整自己的代码适配、目标适配等操作。