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去年特斯拉汽车卷入50起致命车祸，股价仍一路攀升

2020/1/12 12:43:23来源：新浪科技作者：星海责编：微尘评论：

2019年，特斯拉汽车卷入多起交通事故，造成50人死亡，创下历年来新高。

美国国家公路交通安全管理局（以下简称NHTSA）不久前发布声明称，正在对最近3起特斯拉交通事故展开调查，这3起车祸发生在12月29日。初步报告指出，在美国70号州际公路上，一辆特斯拉Model 3汽车撞上停放的消防车，特斯拉汽车驾驶员的妻子不幸丧生。

事发时，消防局将消防车停在行车道上，为了警示其它车辆，消防车的灯是打开的。有人怀疑，当时Model 3的Autopilot系统已经激活，车主过于相信系统，没有留意路面状况。

Autopilot可以让汽车在车道内行驶，并与其它车辆保持安全距离。

就在同一天，又一起致命事故发生。当时一辆Model S轿车以极高的速度离开加州加迪纳（Gardena）高速公路，它闯了红灯，与一辆本田思域轿车相撞，导致两人死亡。NHTSA也在调查这起事故。

据报道，NHTSA正在对23起可能使用自动驾驶辅助系统的车祸进行调查，当中有14起与特斯拉汽车有关，一般来说，一年之内NHTSA调查的车祸总计也只有100多起。由此看来，特斯拉汽车所占的比例还是蛮高的。2018年只有21人因特斯拉汽车事故死亡，2019年50人，增加138%。数字包含了美国之外其它一些国家的撞车事件。

从某种程度上说，因为有了Autopilot系统，驾驶员的注意力的确有可能放松，但是各种统计数据证实，特斯拉汽车的确比其它汽车更安全，二者并不矛盾。

例如，去年汽车研究公司iSeeCars曾发布一份报告，根据每英里发生致命车祸的次数，iSeeCars制作一份排行榜，榜单上最不安全的汽车是三菱幻影（Mitsubishi Mirage）和雪佛兰科尔维特（Chevrolet Corvette），前14位都没有特斯拉的踪影。

虽然死亡人数在上升，但特斯拉在股市表现很好。多年来，它连连亏损，但2019年三季度却获得利润1.43亿美元。自此之后，特斯拉股价节节高升，截止2019年12月29日，特斯拉股价在一年内攀升约29%。市场相信特斯拉，我们也可以相信特斯拉汽车是安全的。只是特斯拉车主要注意：即使打开Autopilot，你也不能分心。

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关键词：特斯拉

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