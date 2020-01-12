《英雄联盟》2020赛季：排位分三个赛段，无限乱斗等模式将限时回归

IT之家1月12日消息 英雄联盟2020赛季已于1月10日正式开启，最近英雄联盟官方也带来了2020新赛季的更多玩法与模式讲解。

英雄联盟玩法的首席制作人Jeremy（外号Riot Brightmoon）表示，欢迎各位玩家来到2020赛季，英雄联盟10周年庆典转眼已经过去好几个月了，是时候来聊聊游戏现状和未来的安排了。

我们对2020年英雄联盟第二个十年的开端有一些大计划，本年度的赛季更新为“元素崛起”，已经上线一个多月了，为元素峡谷带来了崭新的游戏现状。

对于元素崛起的目标，Jeremy表示是让召唤师峡谷更有活力，围绕更多独特的环境进行游戏，每一场召唤师峡谷的游戏都值得纪念，而且现在每局游戏都有更多机会遇到特别的情况。过去一个月我们一直在进行平衡性改动，调整龙魂的威力等。

排位方面，2020年初的上分之旅会和之前类似，定级赛期间获得的临时段位会随胜场提升，但不会随败场下降。玩家一整年会经历三个赛段，各赛段会根据进程提供奖励，可在生涯排位界面查看奖励的进度。Jeremy表示要营造一个更有竞争力、更加透明和有奖励感的系统。

玩法方面，今年我们承诺会为每个大型事件提供限时模式；无限乱斗、克隆大作战等模式将限时回归。