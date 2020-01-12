微软：并非所有用户的Edge浏览器都通过Windows Update推送更新

IT之家1月12日消息 传统经典的微软Edge和Internet Explorer时代将结束，因为基于Chromium的Edge浏览器将于下周开始取代旧的Edge浏览器。

正如我们之前报道的那样，新的微软Edge将通过Windows Update推送，但是会取决于你的配置来决定是否推送。

微软表示，在其文档的更新中，不会将Chromium Edge浏览器推向所有用户，并且用户将拥有完全控制权。

微软再次声明将通过Windows Update为Windows 10家庭版和专业版的PC用户推送Chromium Edge浏览器更新。换句话说，Windows Update将自动下载新的浏览器，并将原来的Edge替换为新的Edge默认浏览器。

还需要指出的是，新的微软Edge浏览器将通过独立更新发布，并且不会与Windows 10的2020年1月累积更新补丁捆绑在一起。该Edge新浏览器将于2020年1月15日发布，你将在1月14日收到每月的累积更新。

这仅适用于运行Windows 10 2019年11月更新，2019年5月更新，2018年10月更新和2018年4月更新的设备。

微软澄清说，它没有计划通过Windows Update自动将Edge浏览器推向组织或企业设备用户。

“一般来说，我们不希望对企业设备进行意外更改，因此我们不打算自动推送到服务器。也就是说，新的Edge浏览器可以在从Windows 2008 R2开始的所有服务器版本上运行，管理员可以根据需要将其安装在这些服务器系统上。”

消费者可以阻止Edge浏览器更新

如果你不想失去对当前或经典Microsoft Edge浏览器的访问权限，则可以使用Blocker Toolkit“阻止程序工具包”，并阻止Windows Update安装Edge浏览器。

用户仍然可以在Windows 10家庭版，专业版或企业版上手动下载并安装Microsoft Edge浏览器。此外，在Windows Update替换经典Edge之后，你可以安装多个基于Chromium的Edge浏览器版本，例如Canary或Dev开发版。

安装后，微软将独立于Windows 10功能更新来进行更新Edge浏览器。