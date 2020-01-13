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神速！支付宝集五福开启半小时近7万人已集齐

2020/1/13 0:44:48来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月13日消息 虽然支付宝集五福活动已经举办了好几年，但是网友对这项新年保留节目热情依旧未减。活动刚刚开启，就有IT之家网友向小编投稿称自己已经集齐了五福，坐等开奖。

根据支付宝官方数据，在活动刚刚开启30分钟的时候，已经有68263人集齐了五福，开启40分钟时已有近10万人集齐，分母越来越大！

其实，参加过集五福活动的小伙伴都知道，大部分人最终都会获得一两元的奖金，这项活动更多的是信息时代一种年味的体现。

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关键词：支付宝集五福

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