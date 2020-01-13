微软建议4亿Windows 7用户购买Surface等新PC

IT之家1月13日消息 自微软宣布终止对Windows 7操作系统支持以来，一直受到粉丝们的攻击。距截止日期只有两天了，微软已经发布整页说明，建议用户切换到Surface等最新Windows 10设备。

微软对Windows 7用户推荐表示，用户最好是购买一台新PC，而不是升级其现有设备。

对于大多数Windows 7用户，建议使用迁移到Windows 10 Pro新设备。Surface设备速度更快，重量更轻，功能更强大，更安全，其平均价格大大低于八年前的平均价格。 –微软

微软还指出，由于某些组件和驱动程序可能无法正常运行，因此不建议将Windows 7计算机升级到Windows 10。好消息是Windows 10附带了基本驱动程序，因此你可能会正常启动进入Windows，但不能使用专有硬件或其他功能，例如SD卡读取器或指纹扫描仪。这些组件由OEM维护，它们不会为旧的Windows 7笔记本电脑/PC发布新的驱动程序。

我们建议你不要在较旧的设备上安装Windows 10，因为某些Windows 7设备与Windows 10不兼容或功能可用性降低。 –微软

微软还指出，客户可以在支持终止后继续使用Windows 7，但是他们不会受到新安全漏洞补丁的保护。

你可以继续使用Windows 7，但是在支持终止后，你的PC将更容易受到安全风险和病毒的攻击。Windows将继续启动和运行，但是你将不再从Microsoft接收软件更新，包括安全更新。运行不受支持软件的设备将不受保护。 –微软

截至到目前，还有将近4亿用户仍在使用Windows 7。因此，在理想情况下，他们将需要购买新的Windows 10设备或在两天内将其设备升级到Windows 10。

2020年1月14日之后，微软将不再为Windows 7系统提供支持服务。