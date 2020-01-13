手机免费拿？眨个眼就算授权？小心电信“购机惠”变成分期贷

IT之家1月13日消息 为提升手机销量，各大运营商往往会对意向购机的客户进行诸如分期购机等多项优惠政策。不过有新华社记者发现，部分电信营业员在消费者不知情的情况下，存在私自为客户办理分期贷款业务的现象。

新华社举出的三个电信的所谓优惠购机案例：

1.有用户曾收到催债短信，其被告知现有的手机号码已逾期四天，翼支付合约机欠款50.08元，同时对方还表示如果不在期限内缴纳完成欠款届时相关记录将被上传逾期至中国人民银行征信系统。后经用户查询发现，自己曾于去年1月在电信柜台办理“碎屏险退费”业务时“被办理”了一个叫“橙分期”的业务。

2.用户张女士到电信营业厅买手机，营业员称只要办理每月99元话费的电信套餐（含三张无限流量卡）买手机即可直降800元，用户办理完成。不过在接下来的日子里只要用户忘交话费就会经历“爆炸催款”，而催款电话和短信的内容和案例1的相同，都是如果逾期不缴纳费用将影响征信。后期用户到营业厅要求注销账号却被告知必须交满当时优惠的800元购机款项以及违约金1000多元。

3.用户陈女士表示，除“送手机”外，在办理电信业务时营业员还以送电视、电动自行车等名义在用户不知情的情况下为用户办理分期贷款。

值得注意的是电信这种在用户不知情的情况下为用户办理分期贷款导致用户逾期的案例不在少数。





在后期的走访调查中记者发现，电信营业员每发展一个“人头”都会有对应奖励，若消费者对“分期”业务的安全性提出质疑，电信营业员便会“抛出”各种诱惑。而对于这类用“优惠”包装“贷款”的业务，无论是翼支付还是橙分期的工作人员都承认这是一种消费贷款。橙分期客服表示，该项业务主要是电信利用自己庞大的用户基数，在用户办理橙分期业务对镜头眨眼的同时，实际是在授权电信以用户名义，办理一笔甜橙金融贷款。用户交话费其实就是还本金，而贷款所产生的利息就是电信所谓的“红包返现”，只要用户手机欠费就会暂停发放红包。

有业内人士认为，这已符合网贷的业务特征。即使电信按期自动扣款，如消费者账户资金短缺，无论金额大小，都很容易对其征信造成影响。而橙分期的违约惩罚包括违约金和滞纳金两部分，违约金利率达银行贷款基准利率四倍。

消费者该怎么做

中国法学会消法研究会副秘书长陈音江表示，电信运营商和橙分期经营者应事先告知消费者安全注意事项、限制权利条款等，然后再让消费者自主决定是否购买。同时有关部门应进一步加大监管力度，消费者也要不断提高自我保护意识，避免上当受骗。

